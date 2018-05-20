Кендалл Дженнер знялась у чуттєвій рекламі в Парижі: відео
Американська модель Кендалл Дженнер знялась у дуже ніжній та проникливій рекламі "Зустріч" (The Encounter) для бренду Longchamp. Французький бренд показав, як вулицями Парижа модель біжить назустріч коневі.
Оскільки сама Кендалл захоплюється кінною справою, то для неї зйомки такого бренду викликали лише одне захоплення. Рекламний ролик бренду чоловічих, жіночих аксесуарів і багажу показав захекану героїню, яка біжить вулицями досвітнього Парижа та врешті обіймає за голову коня на сходах базиліки Сакре-Кер на Монмартрі.
Читайте також: Кендалл Дженнер зняла вечірку Met Gala на плівкову камеру і показала результат: вражаючі фото
Режисером відеороботи став Джон Крістофер Піна. 22-річна модель виглядала з конем дуже гармонійно та чуттєво.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі