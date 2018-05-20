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Кендалл Дженнер знялась у чуттєвій рекламі в Парижі: відео

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Кендалл Дженнер для Longchamp
Кендалл Дженнер для Longchamp / Скріншот з відео

Американська модель Кендалл Дженнер знялась у дуже ніжній та проникливій рекламі "Зустріч" (The Encounter) для бренду Longchamp. Французький бренд показав, як вулицями Парижа модель біжить назустріч коневі.

Оскільки сама Кендалл захоплюється кінною справою, то для неї зйомки такого бренду викликали лише одне захоплення. Рекламний ролик бренду чоловічих, жіночих аксесуарів і багажу показав захекану героїню, яка біжить вулицями досвітнього Парижа та врешті обіймає за голову коня на сходах базиліки Сакре-Кер на Монмартрі.

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Режисером відеороботи став Джон Крістофер Піна. 22-річна модель виглядала з конем дуже гармонійно та чуттєво.

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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