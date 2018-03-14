Кендалл Дженнер знялась у розкішній фотосесії для Vogue: світлини, які вас зачарують

Всесвітньо відома американська модель Кендалл Дженнер стала героїнею квітневого випуску модного глянцю Vogue.

22-річна зірка реаліті шоу "Сімейства Кардашян" вже минулого року була визнана найбільш оплачуваною моделлю року, а вже сьогодні вона продовжує завоювувати найкращі обкладинки світу.

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Авторами неймовірної фотосесії став дуте фотографів Мерта Аласа і Маркус Пігготта. Кендалл приміряла декілька зовсім різних, однак дивовижних образів бренду Chanel, в яких виглядала наче справжня фея. Переглядаючи світлини, можна одразу відчути прихід квітучої весни, оскільки модель позує в легких та світлих "луках", доповнюючи їх квітами та декораціями.

На обкладинці глянцю Дженнер позує з папугою у рожевій сукні з фатину. Разом із птахом модель виглядає дуже гармонійно. В інтерв'ю для журналу Vogue зірка розповіла про те, як це бути моделлю та із чим потрібно боротись і змирюватись у деяких моментах.



Кендалл Дженнер для квітневого випуску Vogue

Для цього представники журналу навіть зняли відеоролик, в якому Кендалл показує свій звичний день без зйомок і показів, і роздумує про своє модельне життя та зовнішність.