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Кендалл Дженнер зустрічається з баскетболістом Беном Сіммонсом, – ЗМІ

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото з відкритих джерел

Схоже, в особистому житті Кендалл Дженнер серйозні зміни: за повідомленнями зарубіжних ЗМІ, 22-річна модель зустрічається з 21-річним баскетболістом НБА Беном Сіммонсом.

Інформацію пресі підтвердили відразу кілька інсайдерів, на чиїх очах розвивається цей роман, йдеться у виданні Page Pix.

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Кендалл Джаннер

Зустрічається пара недовго – всього кілька тижнів, але відносини в них доволі інтенсивні. За інформацією інсайдерів, минулого тижня пару бачили в модному ресторані Bowery на Манхеттені разом з друзями, а кілька днів тому – на вечері в Беверлі-Хіллз.

"Були зроблені певні заходи безпеки, щоб Кендалл і Бен спокійно могли провести вечір разом. Їм було весело один з одним", –розповів очевидець.


Бен Сіммонс

Варто додати, що до Бена Сіммонса, Кендалл зустрічалася з іншим гравцем НБА – Блейком Гріффіном, роман з яким, щоправда, не афішувала (як і роман з репером ASAP Rocky). Також в бойфренди зірці записували захисника "Лос-Анджелес Лейкерс" Джордана Кларксона. 

Що стосується австралійця Бена, який виступає за американський клуб "Філадельфія Севенті Сіксерс" (Philadelphia 76er), то його останнє романтичне захоплення – співачка Тінаше.

Теги: LifeStyle Кендалл Дженнер Мода Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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