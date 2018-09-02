Кендіс Сванепул пікантно прикрила руками голе тіло: фото 18+

"Ангел" Victoria's Secret і супермодель Кендіс Сванепул опублікувала нове фото в профілі Instagram, де в крихітному бікіні оголила свої груди.

Зірка вже не вперше публікує інтимні фото, на яких постає майже повністю оголеною. Кендіс вирішила вкотре потішити шанувальників "голим" фото. Автором знімку став фотограф Грег Кадель, який раніше знімав її біля на морському узбережжі.

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Кендіс Сванепул

Митець також опублікував серію архівних фото, на яких окрім еротичного фото зіркова матуся Сванепул позує в стильному купальнику і купається в сонячних променях.

Допис, поширений Greg Kadel Studios (@gregkadelstudios) 27 Сер 2018 р. о 2:28 PDT

Також декілька днів тому модель опублікувала спокусливе фото, на якому приміряла лише пікантну спортивну білизну і короткий топ, позуючи на ліжку.