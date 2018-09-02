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Кендіс Сванепул пікантно прикрила руками голе тіло: фото 18+

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Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

"Ангел" Victoria's Secret і супермодель Кендіс Сванепул опублікувала нове фото в профілі Instagram, де в крихітному бікіні оголила свої груди.

Зірка вже не вперше публікує інтимні фото, на яких постає майже повністю оголеною. Кендіс вирішила вкотре потішити шанувальників "голим" фото. Автором знімку став фотограф Грег Кадель, який раніше знімав її біля на морському узбережжі.

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Кендіс Сванепул 

Митець також опублікував серію архівних фото, на яких окрім еротичного фото зіркова матуся Сванепул позує в стильному купальнику і купається в сонячних променях.

 

Також декілька днів тому модель опублікувала спокусливе фото, на якому приміряла лише пікантну спортивну білизну і короткий топ, позуючи на ліжку.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Еротика
Джерело: 24 Канал
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