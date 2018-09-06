Кендіс Сванепул повністю оголилася для обкладинки книги: фото 18+

"Ангел" Victoria's Secret і супермодель Кендіс Сванепул часто публікує в Instagram пікантні кадри. Цього разу зірка виклала чорно-білий знімок, на якому постала повністю оголеною.

29-річна Кендіс прикрасила обкладинку книги Рассела Джеймса, випущеної обмежений тиражем.

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"І так, я в чому мати народила! Вибач, тато, і спасибі, мамо, за те, що ти віддала мене в балетну школу колись!" – підписала кадр Сванепул.

Рассел Джеймс – один з найвідоміших модних фотографів. Його роботи можна бачити на обкладинках Vogue, American Photo, W та інших видань.