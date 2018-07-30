Кендрік Ламар дебютував у кіно в серіалі "Влада в нічному місті": цікаві деталі

Відомий американський репер та лауреат Пулітцерівської премії 2018 Кендрік Ламар знявся в серіалі "Влада в нічному місті" (Power). Він зіграв роль безхатченка.

Акторський дебют 31-річного Кендріка Ламара став дуже неочікуваним. На роль безхатченка його запросив творець стрічки 50 Cent.

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Деякі сцени з серіалу вже з’явились в мережі. На них виконавець намагається продати 50 Cent подарункові карти біля магазину, але чим завершується сцена – не показано.

The way Kendrick Lamar just entered power is bursting my head pic.twitter.com/unB6MqWdF7 — Melvin. (@badboymelv) 29 липня 2018 р.

В іншому епізоді можна побачити, як Кендрік підбігає до іншої людини з тим же проханням, але позаду них під’їжджає на велосипеді 50 Cent і стріляє в чоловіка. Безхатченко у свою чергу запитає у вбивці, чи можна забрати у вбитого гаманець, на що той позитивно відповідає. В кінці епізоду Ламар-безхатченко танцює переможний танець з гаманцем і кросівками в руках.

Kendrick Lamar Makes A Cameo Appearance On #PowerTV Season 5 Episode 5 As A Crackhead Alongside 50 Cent pic.twitter.com/GqAiqcxcbg — Street Talk LDN (@StreetTalkLDN) 29 липня 2018 р.

Творець серіалу Кортні Кемп в інтерв'ю зазначає, що дебют Кендрика в серіалі став можливий завдяки його дружбі з 50 Cent.

Вони зависали разом і в якийсь момент Кендрік сказав, що йому б хотілося потрапити на шоу. Ось так це і сталося. Ламар і правда дуже обдарований і надзвичайно талановитий. Його камео в серіалі – це повна трансформація. Це не той Кендрік Ламар, якого ви коли-небудь бачили. Так що це дуже цікаво,

– зазначив чоловік.

Чи з’явиться у серіалі ще Кендрік Ламар – наразі невідомо, однак варто додати, що серіал "Влада в нічному місті" виходить на каналі Starz з 2014 року. Кертіс Джексон, він же 50 Cent, є виконавчим продюсером проекту. Серіал розповідає про власника нічного клубу в Нью-Йорку, який хоче зав'язати з наркобізнесом.