В Австралії кенгуру намагався втопити чоловіка, який раніше пережив напад білої акули

В Австралії кенгуру напав на чоловіка та ледь його не втопив. Бійка між твариною і місцевим жителем Доном Джеймсом сталася на узбіччі дороги біля Порт-Макворі у Новому Південному Вельсі.

Відомо, що торік чоловік пережив напад білої акули. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC та ABC.

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Кенгуру ледь не втопив чоловіка

Австралію накрили аномальні дощі, через що почалися масштабні повені. На жаль, через стихійне лихо вже загинули 5 осіб.

Жертв могло бути й більше, адже у Новому Південному Вельсі кенгуру мало не вбив чоловіка. Свідком нападу тварини стала Крісті Ліс, яка разом із чоловіком поїхала перевірити рівень води на північному узбережжі Порт-Макворі. Коли вони прибули на місце, то на їхню машину вистрибнув величезний кенгуру, але згодом тварина побігла в інший бік.

Як виявилося, близько за 30 метрів кенгуру побачив чоловіка – Дона Джеймса. Між твариною та чоловіком почалася справжнісінька бійка.

Вони буквально влаштували боксерський поєдинок. Я дивлюся в дзеркало заднього виду, а вони бʼють одне одного,

– пригадала події Крісті Ліс.

Згодом Дон Джеймс почав тікати, але послизнувся і впав у воду. Тварина побігла за ним, а після – кенгуру ніби тримав чоловіка, коли той був під водою. Тоді Крісті разом з чоловіком під'їхали ближче, аби допомогти Дону. Ймовірно, кенгуру злякався автівки й втік.

На щастя, Дон Джеймс вижив. Як розповів чоловік, торік він пережив напад великої білої акули.

Мені здається, всі ці тварини хочуть мене вбити,

– розповів Дон Джеймс.

Як розповів еколог Грем Коулсон із Мельбурнського університету, таку агресивну поведінку кенгуру можна пояснити. Так, у загрозливих ситуаціях тварини дійсно можуть поводитися агресивно. Ймовірно, кенгуру оцінив чоловіка як загрозу, а тому напав на нього.