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Ілля Кенігштейн

Посмотришь на пятерку кандидатов в президенты – и хочеться уехать из Украины навсегда

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Выборы Президента Украины 2019
Выборы Президента Украины 2019 / politnavigator.net

Кого выбирать, когда выбирать не из кого?

Посмотришь на пятерку кандидатов – и хочется не волю свою изъявлять, а купить билет в один конец, доехать до Борисполя и улететь подальше от всего этого.

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В этом списке явно не хватает какого-нибудь генерала-людоеда в лампасах из Буркина-Фасо. С кольцом в носу.

И если это все, что у нас есть – значит в обществе что-то сломано, не работает. Нет новых идеалов. Вместо этого какая-то сплошная опора на традиции и обычаи, умноженные на мифологизированные представления о реальности, на фоне помпезного чествования исторических героев с неизбежным низвержением существующих авторитетов.

Тут народ предлагает голосовать за Вакарчука. Слышал, что он вполне может объявить об участии в предвыборной гонке прямо на своем концерте в августе на Олимпийском.

Умный и активный парень, западное образование, ценности. Плюс за ним, по всей вероятности, стоят Госдеп и диаспора, да и вообще весь прогрессивный мир.

Я с этим готов согласиться, но в душе в очередной раз страшно боюсь разочароваться. Мы ходили на концерты "Океан Эльзы" и пойдем снова. Они – супер-профессионалы, и скорее всего, их взгляды на политические события в Украине совпадают с нашими.

Но что с того, если группе уже 24 года – почти столько же, сколько украинской независимости, но их слушатели по-прежнему зависимы от взяток, откатов, быдла на дороге и жлобов в ведомствах. Заканчивается концерт и заканчивается время всеобщего единства, которое дает силы и энергию сворачивать горы.

А дальше – опять каждый сам за себя. Вот тут – ваш участок, а тут мой. А то, что посередине – ничейное, туда можно мусор выкидывать.

Так и живем. Может нужно концерт вообще не заканчивать и не расходиться. 40 лет – один концерт. А потом выйти и посмотреть – как там снаружи.

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Автор: Ілля Кенігштейн
Теги: Публікації Новини політики Петро Порошенко Президент України Юлія Тимошенко Юрій Бойко Святослав Вакарчук
Джерело: Ілля Кенігштейн
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