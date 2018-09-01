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Кенійський легкоатлет в одному кросівку фінішував першим на етапі "Діамантової ліги": відео

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Консеслус Кіпруто
Консеслус Кіпруто

Кенійський легкоатлет Консеслус Кіпруто під час етапу "Діамантової ліги" у швейцарському Цюриху зумів здобути перемогу під час забігу на три тисячі метрів з бар'єрами. Зробив він це в одному кросівку.

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Під час забігу з кенійця злетіло взуття (він на ходу скинув його, щоб не втрачати час). Тож Кіпруто продовжив забіг лише в одному кросівку. Та це не завадило йому фінішувати першим з частом 8 хвилин та 10 секунд. Фотофініш показав, що він випередив Суфіана Ельбаккалі.

Відео забігу в одному кросівку Конселсуса Кіпруто

Варто додати, що Консеслус Кіпруто – переможець Олімпійський ігор у Ріо 2016 року та чотириразовий призер чемпіонатів світу.

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Теги: Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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