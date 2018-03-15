Керівник компанії у Китаї зайнявся сексом з підлеглою, забувши про відеокамери
У Китаї керівник мережі енергопостачання зайнявся з підлеглою сексом на роботі у конференц-залі, у якому були встановлені камери спостереження.
Про це повідомляє британське видання Mirror.
В штаб-квартирі компанії в Гуанчжоу після проведення наради з колегами з п'яти різних провінцій у концеренц-залі, керівник мережі енергопостачання, забувши вимкнути камери, став зіркою еротичних сайтів.
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Коли учасники наради взяли перерву, довго не думаючи, керівник вирішив зайнятись сексом з підлеглою просто на столі концерен-залу. Пікантний ролик можна переглянути за посиланням.
Шукача гострих відчуттів вдалося ідентифікувати, але він вважає, що його навмисно підставили. Тож тепер збирається подати позов про наклеп.