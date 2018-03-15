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Керівник компанії у Китаї зайнявся сексом з підлеглою, забувши про відеокамери

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Керівник компанії зайнявся сексом з підлеглою просто на роботі
Керівник компанії зайнявся сексом з підлеглою просто на роботі / mignews.com

У Китаї керівник мережі енергопостачання зайнявся з підлеглою сексом на роботі у конференц-залі, у якому були встановлені камери спостереження.

Про це повідомляє британське видання Mirror.

В штаб-квартирі компанії в Гуанчжоу після проведення наради з колегами з п'яти різних провінцій у концеренц-залі, керівник мережі енергопостачання, забувши вимкнути камери, став зіркою еротичних сайтів.

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Коли учасники наради взяли перерву, довго не думаючи, керівник вирішив зайнятись сексом з підлеглою просто на столі концерен-залу. Пікантний ролик можна переглянути за посиланням.

Шукача гострих відчуттів вдалося ідентифікувати, але він вважає, що його навмисно підставили. Тож тепер збирається подати позов про наклеп.

Теги: LifeStyle Секс Курйозні новини Порно Китай
Джерело: 24 Канал
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