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      Керівник поліції Вінниччини п'яним протаранив 3 авто та тікав від патрульних: поряд був його син

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      У Вінниці сталася ДТП за участю керівника поліції
      У Вінниці сталася ДТП за участю керівника поліції / Соцмережі

      У Вінниці на розі Хмельницького шосе та вулиці Максимовича один із керівників місцевої поліції Олександр Плем’янник на службовому Volkswagen Passat потрапив у ДТП. Крім того, правоохоронець перебував у стані алкогольного сп’яніння.

      Інцидент стався ще увечері 7 березня, проте вінницькі активісти про нього повідомили лише 9 березня. За їхніми словами, Плем’янник посідає посаду начальника управління логістики та матеріально технічного забезпечення Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.

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      Громадські діячі переконують, що він їхав на номерах, що належать взагалі іншому автомобілю, а саме так званій "копійці" (ВАЗ-2101). У підсумку керівник Нацполіції Вінниччини завдав шкоди ще 3 автомобілям ( ВАЗ 21013, Škoda Octavia та Opel Vivaro), що стояли обабіч дороги. Увесь цей час поряд з ним перебував його 12-річний син.

      Свідки, зі свого боку, кажуть, що після ДТП Плем’янник ще й почав тікати від патрульних спершу на авто, а потім, вийшовши з машини, робив це ногами.

      "Але алкоголь не підвів, організм правоохоронця здався, там його й затримали водії пошкоджених авто та працівники патрульної поліції Вінницької області. Обійшлося без потерпілих, тому патрульні склали протокол про ДТП", – додають активісти.

      Прес-офіцер Нацполіції у Вінницькій області Анна Олійник підтвердила факт інциденту. За її словами, одразу було розпочато службове розслідування, а поліцейського відсторонено від виконання службових обов'язків. Наразі готують матеріали на звільнення.

      "У ситуації , коли поліцейський сідає за кермо п'яним , варіантів немає – тільки звільнення. Під час службового розслідування також перевірятимемо інформацію про заміну номерних знаків", – зауважила вона.

      Активісти також оприлюднили фото машини, на якій Плем’янник потрапив у аварію. Відповідно до даних ресурсу Opendatabot, за номерними знаками, які можна побачити на Volkswagen Passat, зареєстровано Citroën Jumper.

      Плем'янник, Вінниця, ДТП, алкоголь
       

      За номерними знаками, які можна побачити на Volkswagen Passat Плем'янника, зареєстровано Citroën Jumper

      Згідно з деклараціями Плем’яника, раніше він очолював управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП, а потім був начальником Тиврівського відділення поліції. ​​​​​В останній поданій декларації автомобіля Volkswagen Passat у нього немає.

      На жаль п’яні ДТП в Україні – не рідкість. Зокрема, нещодавно у Черкасах п’яний водій збив людину на пішохідному переході та опісля намагався втекти з місця події.

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      Теги: Новини України Поліція Вінниця Аварії та ДТП Алкоголь Кримінал
      Джерело: 24 канал
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