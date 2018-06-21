Керівник "РИА Новости Україна" Вишинський хоче зустрітися з російським консулом, – адвокат

Заарештований в Україні головний редактор "РИА Новости-Україна", якого підозрюють у держзраді, Кирило Вишинський хоче зустрітися з російським консулом. Відповідну заяву з таким проханням він написав ще 1 червня. Тоді ж Вишинський написав заяву про відмову від українського громадянства.

Про це повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський, передає "Інтерфакс-Україна". Читайте також: Вишинського можуть обміняти на Сущенка, – адвокат російського журналіста Зазначається, що Вишинський планує передати слідчому звернення з проханням організувати зустріч з російською омбудсвумен Тетяною Москальковою. Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського, який проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці. 1 червня Апеляційний суд відмовив стороні захисту у зміні міри запобіжного заходу.