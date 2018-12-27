Керівник спецпідрозділу нової поліції допомагав розганяти Майдан, – ЗМІ

Командир київського полку поліції особливого призначення Руслан Цикалюк раніше служив у "Беркуті" та брав участь у розгоні учасників Євромайдану. Ні поліції, ні у прокуратурі цієї інформації коментувати не хочуть.

про це йдеться у розслідуванні "Громадського".

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Так, теперішній полк особливого призначення був створений на базі "Беркуту", у якому Цикалюк служив до його ліквідації.

Видання проаналізувало відео та фото розгону протестувальників у ніч на 30 листопада 2013 року. На них схожий на нинішнього командира полку поліції особливого призначення Руслана Цикалюк чоловік разом з іншими спецпризначенцями бере участь у розгоні протесту.

Окрім того, результати портретної експертизи свідчать про те, що на фото справді присутній Руслан Цикалюк.

Щонайменше два правоохоронці, які відмовилися називати свої імена, повідомили "Громадському", що Цикалюк був у ніч розгону на Майдані, або впізнали його на відео,

– мовиться у матеріалі.

Натомість сам екс-беркутівець факт свого перебування на Майдані заперечує.

Зі свого боку, головний управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко заявив, що це питання до слідства, а не до поліції.

"Його не притягнуто до кримінальної відповідальності, він не відсторонений від служби", – наголосив він.

За даними видання, у прокуратурі лише повідомили, що Цикалюка допитали як свідка у низці кримінальних проваджень стосовно злочинів проти Майдану .Інших деталей відомство не надало.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дати коментар щодо ситуації із екс-беркутівницем також відмовився. До слова, Суд пожалів та відпустив чотирьох прихильників "русского мира", яких засуджували за участь у захопленні та підпалі будівлі Харківської ОДА у 2014 році.

До слова, суд пожалів та відпустив чотирьох прихильників "русского мира", яких засуджували за участь у захопленні та підпалі будівлі Харківської ОДА у 2014 році.