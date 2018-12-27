Керівник спецпідрозділу нової поліції допомагав розганяти Майдан, – ЗМІ
Командир київського полку поліції особливого призначення Руслан Цикалюк раніше служив у "Беркуті" та брав участь у розгоні учасників Євромайдану. Ні поліції, ні у прокуратурі цієї інформації коментувати не хочуть.
про це йдеться у розслідуванні "Громадського".
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Так, теперішній полк особливого призначення був створений на базі "Беркуту", у якому Цикалюк служив до його ліквідації.
Видання проаналізувало відео та фото розгону протестувальників у ніч на 30 листопада 2013 року. На них схожий на нинішнього командира полку поліції особливого призначення Руслана Цикалюк чоловік разом з іншими спецпризначенцями бере участь у розгоні протесту.
Окрім того, результати портретної експертизи свідчать про те, що на фото справді присутній Руслан Цикалюк.
Щонайменше два правоохоронці, які відмовилися називати свої імена, повідомили "Громадському", що Цикалюк був у ніч розгону на Майдані, або впізнали його на відео,
– мовиться у матеріалі.
Натомість сам екс-беркутівець факт свого перебування на Майдані заперечує.
Зі свого боку, головний управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко заявив, що це питання до слідства, а не до поліції.
"Його не притягнуто до кримінальної відповідальності, він не відсторонений від служби", – наголосив він.
За даними видання, у прокуратурі лише повідомили, що Цикалюка допитали як свідка у низці кримінальних проваджень стосовно злочинів проти Майдану .Інших деталей відомство не надало.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дати коментар щодо ситуації із екс-беркутівницем також відмовився. До слова, Суд пожалів та відпустив чотирьох прихильників "русского мира", яких засуджували за участь у захопленні та підпалі будівлі Харківської ОДА у 2014 році.
До слова, суд пожалів та відпустив чотирьох прихильників "русского мира", яких засуджували за участь у захопленні та підпалі будівлі Харківської ОДА у 2014 році.