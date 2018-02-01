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Керівники російської розвідки їздили до США на консультації, – ЗМІ

08:44, сьогодні 323 Читать новость на русском
Керівник розвідки РФ Наришкін
Керівник розвідки РФ Наришкін / radiosvoboda.org

Директори трьох головних розвідувальних служб Росії нещодавно їздили до столиці США на тлі загострення напруженості у російсько-американських відносинах.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на повідомлення ЗМІ і заяви посадовців протягом останніх днів.

30 січня, посол Росії в США підтвердив, що на консультації щодо проблеми тероризму й інших питань до Сполучених Штатів їздив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, який перебуває під санкціями США.

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Також стало відомо про поїздки ще двох російських високопосадовців – директора Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортнікова і керівника Головного управління розвідки Генштабу Збройних сил Росії Ігоря Коробова.

31 січня видання The Washington Post повідомило, що Бортніков і Коробов приїжджали до США минулого тижня і що керівник ФСБ зустрівся з директором ЦРУ Майком Помпео.

Деталі їхній зустрічей наразі невідомі.

Голова ЦРУ Майк Помпео 29 січня в інтерв’ю британській медіакомпанії "Бі-бі-сі" заявив, що американські й російські розвідувальні установи співпрацювали, але додав, що Росія далі вважається супротивником.

Ці візити відбулися за кілька днів до того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила нові дії проти Росії.

Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна особи, а це 210 імен, які розділені на чотири категорії: "Президентська адміністрація", "Кабінет міністрів", "Інші високопоставлені політичні лідери" та "Олігархи". Загалом 114 чиновників і 96 бізнесменів. Мінфін США не назвав джерела інформації для складання доповіді, але список "олігархів" (96 імен) цілком повторив рейтинг російських мільярдерів Forbes зразка 2017 року. У нього також потрапили керівники 19 російських держкомпаній.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії ЦРУ ФСБ
Джерело: 24 Канал
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