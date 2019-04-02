Керівників "Укроборонпрому" перевірять на детекторі брехні

Весь керівний склад держконцерну "Укроборонпром" перевірять на детекторі брехні. Організацію досліджень на поліграфі має забезпечити Кабінет міністрів.

З таким проханням до уряду звернувся Президент України Петро Порошенко під час наради з секретарем РНБО Олександром Турчиновим та його заступником Сергієм Кривоносом, повідомили в Адміністрації президента.

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Президент доручив окремо підготувати списки тих, хто має пройти перевірку на поліграфі.

Прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу, і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність,

– сказав Порошенко.

Він також закликав у разі підстав (виявлення обставин злочину) передати результати досліджень поліграфа або контррозвідці СБУ, або у правоохоронні органи.

Президент планує попросити в уряду негайного фінансування міжнародного аудиту концерну "Укроборонпром". Порошенко анонсував таке рішення вже в квітні.

16 березня Порошенко ввів у дію рішення РНБО про проведення аудиту "Укроборонпрому". Так, незалежні фахівці перевірять фінансову та господарсько-економічну діяльність держпідприємства.



Нарада Порошенка з Турчиновим і Кривоносом//Фото: Адміністрація президента

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журанлісти.



До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.