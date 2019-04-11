Керівників "Укроборонпрому" перевірять на поліграфі: чи ефективний цей метод

Напередодні Кабмін вирішив перевірити керівництво концерну "Укроборонпром" на детекторі брехні – аби відсіяти корупціонерів. Проходитимуть тест на поліграфі всі ті, хто пов'язані з фінансовими оборудками в оборонці.

Як та хто перевірятиме на поліграфі

Правда чи ні — покаже схожий на кардіограму графік. Брехню видають частота дихання, пульс, тиск та температура тіла.

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Результати такої експертизи не менш правдиві, ніж психологічної, графологічної чи медичної, переконаний поліграфолог Володимир Ведмідь.

Достовірність досліджень поліграфу коливається від 85 до 98%,

– пояснив він.

Серед учнів є і військові. Саме вони згодом будуть виявляти корупціонерів, серед працівників Укроборонпрому.

Днями таку практику ініціював Кабмін. Окрім того, хочуть перевірити й представників інших підприємств та акціонерних товариств, де частка державних коштів перевищує 50%.

А приводом перевіряти оборонку стало викриття корупційних схем журналістами-розслідувачами програми "Наші гроші".

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.



До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

Наскільки ефективним є метод, запропонований урядом, журналісти 24 каналу запитали у психолога Катерини Пронози. Вона має досвід роботи із військовими та займається їхньою реабілітацією.

Обманути поліграф можна, якщо людина має деякі психічні розлади й немає можливості встановити певні закономірності. Або ж якщо вона дуже гарний агент,

– зазначила вона.

Практикувати перевірку на детекторі брехні в Україні почали у 2015 році. До речі, перевіряли за допомогою цього пристрою і Надію Савченко. Він підтвердив, що депутатка була готова піти на злочин: вчинити бійню в парламенті й захопити державну владу.



Так виглядає перевірка на детекторі брехні



Графік при перевірці на поліграфі

Коли ж почнуть виявляти корупціонерів за допомогою детектора брехні у Кабміні не кажуть. Відомо лише, що тендер на надання таких послуг ще не оголосили. До речі, коштує одна така перевірка від 2500 тисяч гривень.