Керівництво "Газпрому" потрапило в аварію
Очільник російської компанії "Газпром" Олексій Міллер потрапив у ДТП. Сталося це на Каширському шосе у Москві, коли посадовець їхав з аеропорту.
Як повідомляє інформаційна агенція ТАСС, разом із Мілером у машині перебував ще один керівник газового гіганта – голова ради директорів Віктор Зубков.
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За словами офіційного представника "Газпрому" Сергія Купріянова, інцидент був незначним і у результаті ніхто не постраждав.
"Незначна ДТП дорогою з аеропорту на переговори з В'єтнамом. Неподалік Остаф'єво. Сталося це не з нашої вини. Ніхто не постраждав", – зауважив він.
За його словами, питання про самопочуття Міллера після аварії "не стоїть".
Інші подробиці Купріянов не оприлюднив.
Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі в ДТП потрапив головний тренер футбольного клубу "Зоря" з Луганська Юрій Вернидуб. У результаті правоохоронці у нього забрала права.
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