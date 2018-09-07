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Керівництво "Газпрому" потрапило в аварію

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Керівники "Газпрому" Олексій Міллер і Сергій Зубков потрапили у ДТП
Керівники "Газпрому" Олексій Міллер і Сергій Зубков потрапили у ДТП / Прес-служба "Газпрому"

Очільник російської компанії "Газпром" Олексій Міллер потрапив у ДТП. Сталося це на Каширському шосе у Москві, коли посадовець їхав з аеропорту.

Як повідомляє інформаційна агенція ТАСС, разом із Мілером у машині перебував ще один керівник газового гіганта – голова ради директорів Віктор Зубков.

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За словами офіційного представника "Газпрому" Сергія Купріянова, інцидент був незначним і у результаті ніхто не постраждав.

"Незначна ДТП дорогою з аеропорту на переговори з В'єтнамом. Неподалік Остаф'єво. Сталося це не з нашої вини. Ніхто не постраждав", – зауважив він.

За його словами, питання про самопочуття Міллера після аварії "не стоїть".  

Інші подробиці Купріянов не оприлюднив.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі в ДТП потрапив головний тренер футбольного клубу "Зоря" з Луганська Юрій Вернидуб. У результаті правоохоронці у нього забрала права.

Теги: Олексій Міллер Аварії та ДТП Газпром Москва Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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