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      Керівництво "Карпат" назвало умову продажу Мар’яна Шведа та лідерів команди

      205 Читать новость на русском
      Мар'ян Швед
      Мар'ян Швед

      Львівські "Карпати" готові продати лідера команди Мар’яна Шведа. І назвали умову, за якої відпустять гравця в інший клуб. Гравець вже відправився на переговори.

      Варто зазначити, що "Карпати" відправилися на зимовий збір до Туреччини. Однак з командою не полетіли лідери команди – Мар’ян Швед, Орест Лебеденко, Артем Федецький, Денис Мірошніченко та Олег Голодюк.

      "Справді, Швед та Лебеденко наразі не працюють в загальній групі, оскільки ведуться перемовини з іншими клубами, які хочуть бачити у себе цих гравців. У випадку, якщо пропозиція задовольнить "Карпати" і, насамперед, самих гравців, вони від нас поїдуть. При цьому я вкотре наголошую – у клубу нема необхідності проводити "новорічний розпродаж". Нас цікавить спортивна складова та майбутній ріст наших вихованців", – заявив віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук.

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      При цьому ще декілька гравців можуть покинути клуб. Артем Федецький отримав пропозицію стати граючим тренером дубля, щоб згодом перейти до роботи з молоддю "Карпат".

      Також не відправилися до Туреччини Денис Мірошніченко та Олег Голодюк.

      "Щодо Мірошніченка, то влітку у нього завершується контракт. Відповідно до регламенту ФІФА, він має право вести переговори із іншим клубом. Власне, я думаю, що він це і робить. З нашого боку логічне рішення – перевести гравця в дубль, щоб він тренувався там до літа. До Олега Голодюка у нас нема ніяких претензій. Він зрозумів, що прийшов період щось змінити, тому попросив його відпустити. Ми дуже вдячні йому за роки роботи і сподіваємося, що Олег колись повернеться в "Карпати", адже він вже може називатися легендою клубу.

      Щодо захисника Папи Гуйе, то він приєднається до команди на зборах вже у Туреччині. У гравця виникли проблеми з візою. Андрій Ременюк залишився у Львові через стан здоров’я. Данило Сікан вирішив не продовжувати контракт з клубом, відтак "Карпати" відкриті щодо пропозицій його трансферу.

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      Теги: ФК Карпати Футбол Трансфери Спорт
      Джерело: 24 Канал
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