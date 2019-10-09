Керівництво НАТО приїде в Україну

Представники керівного органу НАТО планують відвідати Україну. Політики приїдуть в Одесу та Київ 30-31 жовтня.

Голови Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков заявив, що це досить потужний сигнал підтримки суверенітету та територіальної цілісності України з боку НАТО, пише "Громадське".

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Водночас в одеський порт увійдуть кораблі постійної військово-морської групи НАТО,

– додав він.

За словами представника НАТО, під час візиту Генеральний секретар альянсу проведе комісію Україна – НАТО у Києві. У події візьме участь президент Володимир Зеленський.

Окрім того, представники керівного органу НАТО зустрінуться з новообраними депутатами, новим складом уряду та представниками громадянського суспільства.

Цей візит є дуже важливим, і він підкреслить всі пункти цьогорічного порядку денного, які є у відносинах між НАТО та Україною,

– вважає Александер Вінніков.

До речі, представництво НАТО в Україні підтримало формулу Штайнмаєра.

Всі новини про формулу Штайнмаєра – читайте за посиланням.

Що відомо про НАТО? Організація Північноатлантичного договору, також Північноатлантичний альянс або НАТО – міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 29 держав Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.



У відповідності до статутних документів Альянсу, головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи і безпеки країн-членів з використанням політичних і військових засобів.



Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО/ Інфографіка 24 каналу