Керівництво НАТО їде до України: відома програма візиту
Протягом 30-31 жовтня північноатлантична рада НАТО з офіційним візитом перебуватиме в Україні. За ці два дні керівництво НАТО відвідає Одесу і Київ, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, військовими, громадськими активістами, міністрами та депутатами Верховної Ради.
Зокрема, протягом усього часу поїздки до України будуть організовані виїзщні заходи, у ході яких посли НАТО зможуть поспілкуватися з представниками громадського суспільства, повідомляє пресслужба Альянсу.
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Програма візиту керівників НАТО в Одесу
Візит північноатлантичної ради розпочнеться саме з Півдня України. Там вони відвідають постійну групу протимінних заходів. Чотири судна протимінної оборони з Румунії, Іспанії, Болгарії та Італії прибудуть в Одесу та здійснюватимуть патрулювання у Чорному морі.
Генеральний секретар Альянсу Єнс столтенберг також виступить перед курсантами Одеської морської академії.
Керівництво НАТО у Києві
У столиці України Єнс Столтенберг разом з Володимиром Зеленський головуватимуть на засідання комісії Україна – НАТО, після чого генсек НАТО виступить зі своїм зверненням перед Верховною Радою України.
Опісля генсек та постійні представники Північноатлантичного альнсу зустрінуться з українськими чиновниками:
- Дмитром Разумковим – головою Верховної Ради;
- Вадимом Пристайком – міністром закордонних справ;
- Андрієм Загороднюком – міністром оборони.
Крім того, з заступник генсека Мірча Геоана спільно з Дмитром Разумковим проведуть зустріч з віцепрем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою.
З якою метою керівництво НАТО їде в Україну?Директор офісу зв'язку НАТО Александер Вінніков розповів, що метою цієї поїздки є поглиблення діалогу з новою українською владою. За його словами, саме розвиток зв'язків з президентом Володимиром Зеленським і буде головною метою візиту.
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