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      Керівництво НАТО їде в Україну знайомитися з командою Зеленського

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      Вінніков: керівництво НАТО їде в Україну посилювати взаємодію з новою владою
      Вінніков: керівництво НАТО їде в Україну посилювати взаємодію з новою владою / фото з фейсбуку

      Керівники Північноатлантичного Альянсу 30-31 жовтня здійснять візит до України. Директор офісу зв'язку НАТО Александер Вінніков розповів, що метою цієї поїздки є поглиблення діалогу з новою українською владою.

      Зокрема, Україну відвідає Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Північноатлантична рада Альянсу, повідомляє "УНІАН" з посиланням на заяву Віннікова.

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      Під час візиту керівництво НАТО відвідає Київ та Одесу. На Півдні нашої країни, зокрема, заплановані спільні заходи з Військово-морськими силами України та Одеською морською академією.

      Також у порт Одеси увійде група кораблів НАТО, що має стати сигналом підтримки для територіальної цілісності України та її навігаційних прав у власних територіальних водах.

      Головною метою візиту є надсилання твердого сигналу підтримки для суверенітету і територіальної цілісності України, з особливою увагою на Чорному морі, а також у підтримці процесу реформ,
      – пояснив Александер Вінніков.

      Втім, за його словами, головною метою та ключовим елементом візиту стане розвиток зв'язків та взаємодії з новою українською владою. У цьому контексті, зокрема, відбудеться сесія Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського.

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      Також Північноатлантична рада НАТО в Україні проведе зустрічі з представниками громадянського суспільства щодо низки питань. Зокрема, щодо ситуації з кримськими татарами у Криму, гендерної рівності у секторі оборони і безпеки.

      Що про візит керівництва НАТО говорили в Україні?Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба раніше вже анонсував зазначений візит. Він розповідав, що керівництво Альянсу має намір зустрітися з Володимиром Зеленським, Дмитром Разумковим і Олексієм Гончаруком.

      Водночас, за словами Кулеби, візит до Одеси – це політичний сигнал підтримки Військово-морських сил України та знак великої уваги, яку приділяє Альянс ситуації у Чорному морі.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики НАТО Збройні сили України Генсек НАТО Володимир Зеленський Новини Одеси Новини Києва
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