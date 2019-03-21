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      Керівництво УЗ не може вирішити, на що витратити гроші від підвищення тарифу

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      Євген Кравцов та Андрій Рязанцев
      Євген Кравцов та Андрій Рязанцев / obozrevatel.com

      Залізничний монополіст "Укрзалізниця" наполягає на збільшенні тарифу на вантажоперевезення в 2019 році на 14,2%. У той же час керівники підприємства й самі не знають, куди підуть отримані в результаті підвищення кошти.

      Так, гендиректор компанії Євген Кравцов публічно заявляє – гроші від індексації відправлять на покриття збиткових пасажирських перевезень, а також на інвестиції.

      "Індексувати тарифи на вантажні перевезення на індекс цін виробників промислової продукції – це поширена практика. Ми хочемо, щоб всі розуміли тенденцію розриву між тарифами і зростанням цін на продукцію, одночасно виконуємо і будемо виконувати свої зобов'язання щодо інвестицій за рахунок індексації", – зазначив Кравцов.

      Водночас фінансовий директор УЗ Андрій Рязанцев коментує ситуацію в іншому ключі. Він підкреслив, що отримані завдяки індексації гроші підуть на підвищення зарплат співробітникам. Мовляв, єдиний шанс збільшити зарплати — підняти тариф на вантажоперевезення і взяти на себе цей тягар великим компаніям.

      "Джерелом для цього підвищення і подальшого фінансування його виплати мають стати індексація залізничного тарифу на вантажні перевезення в розмірі 14,2%, зближення класів вантажів та уніфікація тарифу на порожній пробіг вагона", – пише у Facebook Рязанцев. Правда, кому саме збільшать зарплати – так і не зрозуміло.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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