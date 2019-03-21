Керівництво УЗ перекладає управління компанією на великий бізнес

Топ-менеджери компанії "Укрзалізниця" не можуть вирішити управлінські завдання і перекладають відповідальність за своїх співробітників на великий бізнес.

В своїй публікації у Facebook фінансовий директор УЗ Андрій Рязанцев написав, що де-факто зарплати рядових співробітників залежать від підвищення тарифу на вантажоперевезення.

"Джерелом для цього підвищення і подальшого фінансування його виплати повинні стати індексація залізничного тарифу на вантажні перевезення в розмірі 14,2%, зближення класів вантажів та уніфікація тарифу на порожній пробіг вагона", – написав Рязанцев, а також додав, що підвищення зарплат заплановане з 1 квітня.

Так, топ-менеджер визнає, що підвищення буде тільки в тому випадку, якщо великий бізнес погодиться на збільшення тарифу на 14,2%. Якщо ні – підвищення чекати не варто. Водночас гендиректор УЗ Євген Кравцов раніше заявив – гроші від індексації відправлять на покриття збиткових пасажирських перевезень, а також на інвестиції.

Виходить, менеджери самі не знають, на що конкретно підуть отримані гроші. А в оприлюдненому фінплані компанії на 2019 рік зазначений дохід у розмірі 112 мільярдів гривень, чистий прибуток – 4,5 мільярда. Планується перевезти 331 млн тонн вантажів.