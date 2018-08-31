Керівництво "Зорі" прокоментувало відставку Юрія Вернидуба

Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов після гри з "Лейпцигом" дав коментар офіційному сайту луганчан.

Зокрема він акцентував увагу на заяві Юрія Вернидуба про відставку з поста головного тренера "Зорі".

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Вернидуб мені теж сказав про відставку, коли я увійшов в автобус. Я запропонував просто відіспатися і поговорити на свіжу голову. Я говорив з президентом і сказав, що така заява пролунала на прес-конференції. Я розумію, що від нас пішов вихід в груповий етап. Але будемо чесні: суперник з фінансових, структурних, кадрових можливостей явно сильніше нас. Якщо взяти дані сайту трансфермаркт, вся "Зоря" коштує 14. Нехай це і умовні цифри. Нам було непросто, але сподіваюся, що всі наші перемоги ще попереду, – заявив Рафаїлов.

Нагадаємо, що про бажання піти у відставку Юрій Вернидуб заявив одразу після матчу з "Лейпцигом" (3:2).

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