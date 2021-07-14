Рішення про це ухвалили на засіданні міської ради. Воно відбулося 14 липня.

До теми У Харкові хочуть "увічнювати" Кернеса: які варіанти пропонують

"Наш святий обов'язок"

За присвоєння звання проголосували 62 народні обранці міськради Харкова. Загалом там є 100 депутатів.

Ви знаєте, що під керівництвом Геннадія Адольфовича Харків розквітнув. Треба було, щоб він за життя став почесним громадянином. Але якщо вже так сталося, то наш святий обов'язок — проголосувати й надати йому звання почесного громадянина,

— сказав до голосування секретар міськради Ігор Терехов.

У Харкові вже почали виготовляти меморіальну табличку Кернесу. На ній роблять напис "У цій будівлі з 2006 до 2020 року працював видатний харків'янин, почесний громадянин міста Харкова, харківський міський голова Кернес Геннадій Адольфович". Про це повідомили задовго до голосування – 27 червня.

Речник мерії Юрій Сидоренко розповів журналістам, що зараз табличка на фінальній стадії виготовлення. Її повісять на фасаді мерії у День міста, 23 серпня.

Надали звання почесного громадянина ще сімом людям:

головній лікарці Міської клінічної лікарні №13 Аллі Бобейко;

генералу-майору Валентину Голіку;

скульптору Катібу Мамедову;

заслуженому діячу мистецтв України Олексію Настаченку;

генералу-майору Олексію Середі;

заступнику голови правління АТ "ФЕД" Валерію Фадєєву;

лікарю Євгену Комаровському.

Зверніть увагу! 28 травня повідомили, що в Харкові створять пам'ятник Геннадію Кернесу. Коли його встановлять – невідомо. Однак Терехов сказав, що вже готові перші ескізи.