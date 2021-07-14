Рішення про це ухвалили на засіданні міської ради. Воно відбулося 14 липня.
До теми У Харкові хочуть "увічнювати" Кернеса: які варіанти пропонують
"Наш святий обов'язок"
За присвоєння звання проголосували 62 народні обранці міськради Харкова. Загалом там є 100 депутатів.
Ви знаєте, що під керівництвом Геннадія Адольфовича Харків розквітнув. Треба було, щоб він за життя став почесним громадянином. Але якщо вже так сталося, то наш святий обов'язок — проголосувати й надати йому звання почесного громадянина,
— сказав до голосування секретар міськради Ігор Терехов.
У Харкові вже почали виготовляти меморіальну табличку Кернесу. На ній роблять напис "У цій будівлі з 2006 до 2020 року працював видатний харків'янин, почесний громадянин міста Харкова, харківський міський голова Кернес Геннадій Адольфович". Про це повідомили задовго до голосування – 27 червня.
Речник мерії Юрій Сидоренко розповів журналістам, що зараз табличка на фінальній стадії виготовлення. Її повісять на фасаді мерії у День міста, 23 серпня.
Надали звання почесного громадянина ще сімом людям:
- головній лікарці Міської клінічної лікарні №13 Аллі Бобейко;
- генералу-майору Валентину Голіку;
- скульптору Катібу Мамедову;
- заслуженому діячу мистецтв України Олексію Настаченку;
- генералу-майору Олексію Середі;
- заступнику голови правління АТ "ФЕД" Валерію Фадєєву;
- лікарю Євгену Комаровському.