Кернес став почесним громадянином Харкова: перший, хто посмертно

Померлому меру Харкова Геннадію Кернесу надали звання почесного громадянина Харкова. Він став першою людиною, яка отримала його після смерті.

Рішення про це ухвалили на засіданні міської ради. Воно відбулося 14 липня.

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"Наш святий обов'язок"

За присвоєння звання проголосували 62 народні обранці міськради Харкова. Загалом там є 100 депутатів.

Ви знаєте, що під керівництвом Геннадія Адольфовича Харків розквітнув. Треба було, щоб він за життя став почесним громадянином. Але якщо вже так сталося, то наш святий обов'язок — проголосувати й надати йому звання почесного громадянина,

— сказав до голосування секретар міськради Ігор Терехов.

У Харкові вже почали виготовляти меморіальну табличку Кернесу. На ній роблять напис "У цій будівлі з 2006 до 2020 року працював видатний харків'янин, почесний громадянин міста Харкова, харківський міський голова Кернес Геннадій Адольфович". Про це повідомили задовго до голосування – 27 червня.

Речник мерії Юрій Сидоренко розповів журналістам, що зараз табличка на фінальній стадії виготовлення. Її повісять на фасаді мерії у День міста, 23 серпня.

Надали звання почесного громадянина ще сімом людям:

головній лікарці Міської клінічної лікарні №13 Аллі Бобейко;

генералу-майору Валентину Голіку;

скульптору Катібу Мамедову;

заслуженому діячу мистецтв України Олексію Настаченку;

генералу-майору Олексію Середі;

заступнику голови правління АТ "ФЕД" Валерію Фадєєву;

лікарю Євгену Комаровському.