Кернес другий рік поспіль очолює рейтинг українських мерів за рівнем довіри

Згідно з результатами опитування у 2018 році, 75% харків’ян підтримують дії Геннадія Кернеса.

Про це повідомив УНІАН.

Очільник Харкова Геннадій Кернес посів перше місце серед мерів українських міст за рівнем задоволеності населення роботою міських голів.

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Про це свідчать результати Четвертого муніципального опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Міжнародного республіканського інституту в 2018 році. Це дослідження фіксує ставлення громадян до місцевого самоврядування і муніципальних послуг.

Згідно з результатами опитування, 75% харків’ян підтримують дії Геннадія Кернеса. Порівняно з опитуванням 2017 року, рівень підтримки мера Харкова зріс ще на 3%.

На другому і третьому місцях за цим показником – Івано-Франківськ та Маріуполь, із результатами довіри до міських голів 73% та 71% відповідно. Також Харків увійшов до трійки лідерів за схваленням роботи міськради – 63% опитаних харків’ян задоволені діяльністю місцевої виконавчої влади.

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Трійку найкращих рад в Україні за рівнем довіри громадян цього року очолив Маріуполь із результатом у 65%, друге місце посіла Харківська міська рада із 63% підтримки, а орган місцевого самоврядування Івано-Франківська замикає трійку лідерів із рівнем підтримки у 62%. Четверте муніципальне опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилось у 22 обласних центрах України, а також у містах Маріуполь та Сєвєродонецьк. Дослідження базується на вибірці з понад 19 тисяч респондентів.