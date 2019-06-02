Кернес хоче прямих переговорів з Росією: Ми повинні покаятися, що звинувачуємо один одного

Міський голова Харкова, співголова партії "Довіряй ділам" Геннадій Кернес виступає за прямі переговори України з Росією. Він переконаний, що на цей існує запит населення України.

"Чому ми соромимося прямих переговорів з Росією? Тому що це країна-агресор, а не країна-сусід? А я вважаю, що все має вирішуватися з розумом і ми повинні в першу чергу покаятися, що ми звинувачуємо один одного, а потім знаходимо крайніх і не просимо вибачення", – сказав Кернес на об'єднавчому з'їзді партії.

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Пояснюючи свою позицію журналістам, політик сказав, що опирався на опитування громадської думки.Так, 75% українців вважають, що президент має піти на прямі переговори з Росією для досягнення миру на Донбасі. Про це свідчать результати соцопитування кількох соціологічних компаній.

Нам потрібні переговори з Російською Федерацією, тому що ми розуміємо, що це запит нашого населення України. Це не запит мій особистий. Це запит населення України. Це соціологія така: потрібні прямі переговори,

– переконаний Кернес.

Він також вкотре наголосив, що ні він, ні міський голова Одеси і співголова партії Геннадій Труханов не планують ставати народними депутатами. Якщо ж "Довіряй ділам" на позачергових парламентських виборах подолає 5%-й бар'єр, Кернес і Труханов все одно залишаться мерами Харкова та Одеси.

Відповідаючи на питання про можливу участь політсили у формуванні коаліції в новому парламенті, Кернес сказав: "Якщо ми не чужі новій владі, – а ми збираємося тільки допомагати новій владі – ми, напевно, звичайно, хочемо бути в коаліції".

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2 червня у Харкові відбувся об'єднавчий з'їзд партії "Довіряй ділам" – так званої партії мерів за участю Кернеса і Труханова. На з’їзді Кернеса і Труханова обрали співголовами партії.

До речі, цей з’їзд пікетували громадські активісти, які вирішили нагадати українцям про 2013 та 2014 роки, коли лідери політичної сили "мали відкриту проросійську позицію". Під час пікету також звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. До речі, ім’я цього маршала Кернес хотів повернути одному з харківських проспектів.

Що відомо про партію "Довіряй ділам"? Кернес і Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах. Це умовна "партія мерів" з прицілом на електорат південного сходу України.



Блок "партії мерів" Труханова і Кернеса плюс "Відродження" і частини "Нашого краю" цілком може подолати п’ятивідсотковий бар’єр на виборах, і стати учасником коаліції. Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.