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      Кернес нагрубіянив народній депутатці від "Слуги народу": відео

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      Кернес і Мезенцева
      Кернес і Мезенцева / Колаж 24 каналу

      Мер Харкова Геннадій Кернес досить дивно і грубо висловився на адресу обраної народним депутатом від партії "Слуга народу" Марії Мезенцевої. Інцидент стався ще 21 серпня, але про нього стало відомо тільки 23 серпня.

      Кернес на засіданні міськради в кінці сесії вирішив надати слово Мезенцевій. До обрання у парламент вона була депутаткою Харківської міськради і займалася питаннями гендерної рівності.

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      Ми надаємо слово Марії Мезенцевій... Але вона хоче "подякувати", та й все. Ну що ти зачіску не зробила, нічого не зробила?,
      – сказав Кернес.

      "Геннадію Адольфовичу, я завжди з зачіскою. Вона у мене натуральна", – відповіла мерові Мезенцева.

      На це Кернес сказав, що він бачив ролики з участю депутатки і на них вона була іншою.

      Цитату Кернеса можна почути на 1-ій годині 53 хвилині відео:

      Що відомо про Марію Мезенцеву?

      Закінчила Харківський національний університет імені Каразіна за спеціальностями "міжнародні економічні відносини" та "референт-перекладач з англійської мови". Навчалася у Кентському університеті (Великобританія), здобула ступінь магістра за спеціальністю "міжнародні відносини та міжнародне право". Багаторазова чемпіонка України із сучасних танців.

      З 2008 до 2010 року була помічницею юриста в ТОВ "Земельний Ексклюзив" у Харкові. У 2015 році працювала в Альянсі Європейських Консерваторів та Реформаторів у Брюсселі менеджеркою з відповідності.

      З 2014 до 2015 року працювала фандрайзеркою на громадських засадах у Фонді "Вільна Україна".

      Маоія Мезенцева Слуга народу фото
      Марія Мезенцева / Фото picdeer.org

      У 2015 році стала депутаткою Харківської міської ради від "Об’єднання "Самопоміч" по округу №2 як безпартійна. Була членом постійної комісії міськради з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проектів.

      Фізична особа-підприємиця з 2016 року. Була викладачкою англійської мови на волонтерських засадах в адаптаційно-культурному центрі "АКЦентр".

      З 2018 року – член міжнародної громадської організації "Європейська асамблея жінок-депутатів".

      У 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання по 168 округу (Харків) від партії "Слуга народу" як безпартійна.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Геннадій Кернес Слуга народу Скандал
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