Кернес пішов до суду через "ХарківПрайд": організатори відповіли – марш буде

Геннадій Кернес вирішив звернувся в суд, щоб обмежити проведення маршу "ХарківПрайд". Організатори наголошують, що заяви мера Харкова, як і петиція про заборону маршу, неконституційні. Водночас правозахисні організації звертаються до правоохоронців, аби ті гарантували безпеку.

Проведення правозахисного маршу рівності "ХарківПрайд" заплановане на 15 вересня, повідомляють організатори. Окрім самого маршу, від 9 вересня активісти анонсують ще низку освітніх подій.

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Маршрут маршу проходитиме від площі Свободи до площі Конституції, ситуацію контролюватимуть правоохоронці.

Водночас міський голова Харкова Геннадій Кернес звернувся в суд, щоб обмежити заходи харківського прайду. На своїй фейсбук-сторінці він пояснює усе тим, що на сайті міськради з’явилась петиція проти "ХарківПрайду", яка уже зібрала кілька тисяч підписів. Тому, за словами Кернеса, слід остерігатися сутичок.

Харківська міськрада не має права забороняти подібні заходи. Але я, як міський голова, відповідальний за спокій у Харкові. Тому прийнято рішення - звернутися до суду з проханням обмежити проведення "ХарківПрайду",

– заявив він.

Кернес також зазначив, що таке рішення він прийняв, оскільки нібито жоден Марш рівності в Харкові не минав спокійно.

Водночас організатори заяву харківського мера спростовують. Активісти пояснюють, що жодного маршу рівності в Харкові ще не було. Щодо інших акцій ЛГБТ+ спільноти, за їхніми словами, щонайменше дві минули спокійно і без нападів.

Петицію проти проведення маршу організатори вважають закликом до порушення права на мирні зібрання.

Факт реєстрації петиції є порушенням закону "Про звернення громадян", в статті 23 якого, зокрема, йдеться про таке: "Електронна петиція не може містити пропаганду насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини",

– мовиться у зверненні організаторів.

Організатори наголошують – "ХарківПрайд" відбудеться, про це написали на фейсбук-сторінці KharkivPride.

"Ми продовжуємо робити багато роботи задля того, щоб ХарківПрайд Марш відбувся, і якщо доведеться, ми відстоюватимемо своє право в суді", — наголошують активісти.

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Міжнародні правозахисні організації Amnesty International і Freedom Нouse закликають владу і поліцію Харкова гарантувати безпеку під час проведення маршу ЛГБТІ-форуму "ХарківПрайд", запланованого на 15 вересня.

Зокрема, Amnesty International наголосило на своїй підтримці маршу рівності у Харкові – про це написали на своїй твітер-сторінці.

AI Україна підтримує "ХарківПрайд"! Зважаючи на те, що організатори Прайду отримують погрози, ми закликаємо місцеву поліцію і владу гарантувати безпеку всім учасникам маршу, який буде проведений 15 вересня. Любов – це право людини,

– зазначили в організації.

AI Ukraine supports #KharkivPride! Considering the fact that organizers of #Pride received threats we call on local police and government to provide security to all of the participants of Pride March that will be held on 15 September.



Love is a human right ️‍ pic.twitter.com/PDU69YKdRa — Amnesty Ukraine (@Amnesty_UA) September 3, 2019

Директор українського представництва міжнародної правозахисної організації Freedom Нouse Метью Шааф зазначив, що "ХарківПрайд" не загрожує насильством, а його опоненти загрожують.

"Правоохоронці і влада міста мають зайнятися причиною проблеми: людьми з історією насильства, що знову погрожують ним", – написав він.

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