Кернес відмовився виділяти гроші на доплату лікарям, які борються з COVID-19
Геннадій Кернес відмовився виділяти з міського бюджету гроші на доплату медичним працівникам, які борються з коронавірусом.
Мер Харкова пояснив це тим, що вони працюють у лікарнях обласного підпорядкування, повідомляє Укрінформ.
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Водночас Кернес додав, що з 1 квітня впроваджений другий етап медичної реформи, а доплану лікарям має фінансувати держава.
По-друге, місто Харків не має інфекційних лікарень, бо усі вони – обласного підпорядкування. Лікарі, які лікують хворих на коронавірус, працюють саме в обласних лікарнях, а не в міських, тому питання доплат вирішується на різних рівнях,
– заявив Кернес.
Кернес не відповів на пропозицію одного з депутатів зібрати позачергову сесію на понеділок, 27 квітня, і внести зміни до бюджету, що передбачають доплати лікарям.
Що відомо про підвищення зарплат лікарям
- У владній команді вирішили підвищити зарплати для лікарів і надати додаткові виплати тим, хто працює з хворими на коронавірус. Останні мали отримувати зарплату у розмірі 300%, а всі решта – 200%.
- Втім, лікарі обіцяного покращення наразі так і не відчули. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що уряд вже вирішив питання з виплатою обіцяних підвищень лікарям. Гроші у повному обсязі перерахували у регіони за рахунок медичної субвенції.
- Тепер справа лише за місцевою владою, яка й буде виплачувати зарплати лікарям. Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що уряд контролює кожен регіон та медичний заклад.
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