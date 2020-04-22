Кернес відмовився виділяти гроші на доплату лікарям, які борються з COVID-19

Геннадій Кернес відмовився виділяти з міського бюджету гроші на доплату медичним працівникам, які борються з коронавірусом.

Мер Харкова пояснив це тим, що вони працюють у лікарнях обласного підпорядкування, повідомляє Укрінформ.

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Водночас Кернес додав, що з 1 квітня впроваджений другий етап медичної реформи, а доплану лікарям має фінансувати держава.

По-друге, місто Харків не має інфекційних лікарень, бо усі вони – обласного підпорядкування. Лікарі, які лікують хворих на коронавірус, працюють саме в обласних лікарнях, а не в міських, тому питання доплат вирішується на різних рівнях,

– заявив Кернес.

Кернес не відповів на пропозицію одного з депутатів зібрати позачергову сесію на понеділок, 27 квітня, і внести зміни до бюджету, що передбачають доплати лікарям.

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