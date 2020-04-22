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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кернес відмовився виділяти гроші на доплату лікарям, які борються з COVID-19

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      Кернес відмовився виділяти грошы медикам / 24 канал

      Геннадій Кернес відмовився виділяти з міського бюджету гроші на доплату медичним працівникам, які борються з коронавірусом.

      Мер Харкова пояснив це тим, що вони працюють у лікарнях обласного підпорядкування, повідомляє Укрінформ.

      До теми У Києві медики отримали доплату за роботу з хворими на коронавірус: хто і скільки

      Водночас Кернес додав, що з 1 квітня впроваджений другий етап медичної реформи, а доплану лікарям має фінансувати держава.

      По-друге, місто Харків не має інфекційних лікарень, бо усі вони – обласного підпорядкування. Лікарі, які лікують хворих на коронавірус, працюють саме в обласних лікарнях, а не в міських, тому питання доплат вирішується на різних рівнях,
      – заявив Кернес.

      Кернес не відповів на пропозицію одного з депутатів зібрати позачергову сесію на понеділок, 27 квітня, і внести зміни до бюджету, що передбачають доплати лікарям.

      Що відомо про підвищення зарплат лікарям

      • У владній команді вирішили підвищити зарплати для лікарів і надати додаткові виплати тим, хто працює з хворими на коронавірус. Останні мали отримувати зарплату у розмірі 300%, а всі решта – 200%.
      • Втім, лікарі обіцяного покращення наразі так і не відчули. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що уряд вже вирішив питання з виплатою обіцяних підвищень лікарям. Гроші у повному обсязі перерахували у регіони за рахунок медичної субвенції.
      • Тепер справа лише за місцевою владою, яка й буде виплачувати зарплати лікарям. Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що уряд контролює кожен регіон та медичний заклад.
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Лікування Геннадій Кернес Новини Харкова
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