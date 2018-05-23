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Кернес введе охорону всіх шкіл Харкова після розпилення невідомої речовини

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Кернес введе охорону всіх шкіл Харкова після розпилення невідомої речовини
Кернес введе охорону всіх шкіл Харкова після розпилення невідомої речовини / 2day.kh.ua

Міський голова Харкова Геннадій Кернес сповістив, що з нового навчального року всі школи міста будуть взяті під охорону за кошти міського бюджету.

Про це Кернес написав у Facebook.

Зазначимо, що 22 травня у харківській школі №3 невідомі розпилили, ймовірно, перцевий спрей. У результаті всіх дітей навчального закладу евакуювали. До лікарні потрапили 37 осіб. Згодом усіх дітей було виписано з лікарні.

У зв'язку з розпиленням газу у школі №3 маю сказати наступне. З 1 вересня цього року усі школи міста будуть взяті під охорону за рахунок бюджету Харкова. Абсолютно усі,
– мовиться у повідомленні мера Харкова.

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Кернес додав, що у місті також стартує реалізація проекту "Безпечна школа". У межах цього проекту планується встановлення камер відеоспостереження у всіх середніх навчальних закладах. Так, до 1 вересня камери встановлять у найбільших школах Харкова, в тому числі, у школі №3, де було розпилено невідому речовину.

"У наступні роки – всі без виключення ЗОШ будуть обладнані камерами, щоб якщо відбудеться подібна ситуація, ми відразу могли виявити винуватця події", – додав мер Харкова.

До слова, напередодні представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів виробити механізм запобігання і реагування на ситуації з масовими отруєннями школярів за допомогою розпилювання невідомих речовин.

Теги: Новини України Новини Харкова Геннадій Кернес Освіта Діти
Джерело: 24 Канал
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