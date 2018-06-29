Кеті Холмс і Джеймі Фокс розійшлись після 5 років таємного роману, – ЗМІ
Екс-дружина актора Тома Круза, Кеті Холмс, тримала роман з Джеймі Фоксом у секреті близько 5 років. І коли у травні цього року почали з’являтись чутки про їхнє майбутнє весілля, пара порвала стосунки.
Про це повідомляють інсайдери у виданні Radar Online.
За словами західних ЗМІ, незважаючи на планування весілля у Парижі, а після відправитися в медовий місяць, 39-річна Кеті вирішила розійтись з 50-річним кіноактором Джеймі Фоксом.
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"Кеті просто не могла вирішити деякі питання з довірою", – розповіло близьке до актриси джерело.
Інформатори повідомляють, що одна з причин розставання виявилась дуже дивною. Згідно з договором, підписаним Кеті Холмс після розлучення з Томом Крузом, вона не повинна була виставляти на публіку свої відносини з будь-ким протягом п'яти років. Але по закінченню офіційного терміну, Фокс як і раніше наполягав на таємному романі, в той час як Кеті ховатися більше не хотіла.
Джеймі – великий любитель гучних вечірок, де часто фліртує з дівчатами. Кеті було дуже важко не ревнувати і не переживати,
– додало джерело.
Кеті Холмс і Джеймі Фокс на пре-вечірці "Греммі" 2018
Наразі відомо, що Холмс важко переживає розрив стосунків, але офіційний представник актриси вже встиг запевнити всіх шанувальників пари, що ні про який розрив і мови бути не може.
"Це сто відсотків невірна інформація, – повідомила порталу People Леслі Слоун, фактично підтвердивши те, що Кеті і Джеймі є парою, але вона так нічого не сказала про майбутнє одруження.
Правда це чи ні, але колишній дружині Тома Круза приписували роман з Джеймі ще з 2013 року. Вже через чотири роки вони дозволили собі продемонструвати стосунки, коли неприховано від папараці гуляли пляжем, тримаючись за руки. У 2018 році вони вперше з'явились разом на одній події (пре-вечірці премії "Греммі"), фліртуючи одне з одним, але публічно не показуючи свої стосунки.
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Кеті Холмс була одруженою на Томові Крузу з 2006 по 2012 рік, від якого народила доньку Сурі. У Джеймі Фокс є дві доньки – Анналіз Бішоп від Кристін Гранніс і Корінна Фокс.
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