16:02
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
27°C 20°C
  • субота
    21°C 17°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, 28 червня
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, 28 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Кеті Холмс і Джеймі Фокс розійшлись після 5 років таємного роману, – ЗМІ

196 Читать новость на русском
Кеті Холмс і Джеймі Фокс розійшлись
Кеті Холмс і Джеймі Фокс розійшлись / www.gettyimages.in

Екс-дружина актора Тома Круза, Кеті Холмс, тримала роман з Джеймі Фоксом у секреті близько 5 років. І коли у травні цього року почали з’являтись чутки про їхнє майбутнє весілля, пара порвала стосунки.

Про це повідомляють інсайдери у виданні Radar Online.

За словами західних ЗМІ, незважаючи на планування весілля у Парижі, а після відправитися в медовий місяць, 39-річна Кеті вирішила розійтись з 50-річним кіноактором Джеймі Фоксом.

Читайте також: Зірка "Гаррі Поттера" Емма Уотсон повернулась до колишнього хлопця: фото

"Кеті просто не могла вирішити деякі питання з довірою", – розповіло близьке до актриси джерело.

Інформатори повідомляють, що одна з причин розставання виявилась дуже дивною. Згідно з договором, підписаним Кеті Холмс після розлучення з Томом Крузом, вона не повинна була виставляти на публіку свої відносини з будь-ким протягом п'яти років. Але по закінченню офіційного терміну, Фокс як і раніше наполягав на таємному романі, в той час як Кеті ховатися більше не хотіла.

Джеймі – великий любитель гучних вечірок, де часто фліртує з дівчатами. Кеті було дуже важко не ревнувати і не переживати,
– додало джерело.


Кеті Холмс і Джеймі Фокс на пре-вечірці "Греммі" 2018

Наразі відомо, що Холмс важко переживає розрив стосунків, але офіційний представник актриси вже встиг запевнити всіх шанувальників пари, що ні про який розрив і мови бути не може.

"Це сто відсотків невірна інформація, – повідомила порталу People Леслі Слоун, фактично підтвердивши те, що Кеті і Джеймі є парою, але вона так нічого не сказала про майбутнє одруження.

Правда це чи ні, але колишній дружині Тома Круза приписували роман з Джеймі ще з 2013 року. Вже через чотири роки вони дозволили собі продемонструвати стосунки, коли неприховано від папараці гуляли пляжем, тримаючись за руки. У 2018 році вони вперше з'явились разом на одній події (пре-вечірці премії "Греммі"), фліртуючи одне з одним, але публічно не показуючи свої стосунки.

Читайте також: 12-річна донька Тома Круза підтримала ЛГБТ-марш незвичним способом

Кеті Холмс була одруженою на Томові Крузу з 2006 по 2012 рік, від якого народила доньку Сурі. У Джеймі Фокс є дві доньки – Анналіз Бішоп від Кристін Гранніс і Корінна Фокс. 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
сьогодні, 15:00 Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
Христина Бердинських 288
Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
сьогодні, 14:00 Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
Сергій Лещенко 476
Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
сьогодні, 13:00 Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
Мустафа Найєм 236
Перша кров: хто і чому напав на ромів?
сьогодні, 12:01 Перша кров: хто і чому напав на ромів?
Наталія Лебідь 905
Почему украинский лес продолжают вырубать и експортировать даже после официального запрета
сьогодні, 11:00 Почему украинский лес продолжают вырубать и експортировать даже после официального запрета
Сергій Фурса 435
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук