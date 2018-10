Кеті Перрі 34: найкращі хіти запальної співачки

Популярна американська співачка Кеті Перрі святкує свій день народження. Сьогодні, 25 жовтня, зірці виповнюється 34 роки.

12 років тому, у 2006 році невідома на той час дівчина Кеті Перрі, справжнє ім'я якої – Кейт Елізабет Хадсон, почала записувати свій альбом One of the Boys, який згодом привів її до шаленого успіху.

Кейт почала співати у 9 років, брала участь в хорі при церкві, де служили її батьки. До слова, сім'я співачки зазнавала фінансових труднощів. Часом їм доводилося жити на допомогу, а іноді батьки годували дітей їжею, яку жертвували парафіяни.



Кеті Перрі у дитинстві

Вже до 15-ти років дівчина зрозуміла, що хоче пов'язати життя з музикою і через два роки пішла з дому, щоб ніхто не заважав їй займатися цим професійно. Перрі пройшла короткий курс академічного вокалу в Музичній академії Санта-Барбари. Там її спів почули рок-музиканти Стів Томас і Дженнфіер Кнепп, які взяли її під своє крило і запросили на власну звукозаписну студію, де були записані перші демо Кеті Перрі. Вони допомогли їй досконало опанувати гітарою і навчитися писати пісні.

Зараз Кеті Перрі – одна з найпопулярніших поп-співачок, пісні якої швидко стають хітами. На честь дня народження зірки пропонуємо згадати її знамениті пісні.

Найкращі хіти Кеті Перрі

I Kissed A Girl

Hot n Cold

California Gurls

E.T.

Last Friday Night

Нагадаємо, Кеті Перрі зустрічається з актором Орландо Блумом з 2016 року. Згодом у лютому 2017 року пара оголосила про розрив. Вже у серпні знаменитості відвідали концерт Еда Ширана, під час якого щасливо позували для селфі з прихильниками. А у квітні ЗМІ вибухнули інформацією: закохані зірки вирішили одружитись. З того часу пара під час побачень кілька разів потрапляла на очі папараці.