Кеті Перрі покепкувала в мережі з сідниць коханого Блума

Американська поп-виконавиця Кеті Перрі завжди відзначались кумедними витівками. Цього разу вона не стримала емоцій та залишила веселий коментар про сідниці Орландо Блума під його фотографією.

Після публікації трейлеру спектаклю "Убивця Джо" Орландо Блумом, Кеті вирішила зробити йому інтимний комплімент. Як відомо, актор в одній зі сцен спектаклю з'являється голяка.

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Допис, поширений Orlando Bloom (@orlandobloom) 31 Тра 2018 р. о 12:59 PDT

"Мені потрібен сезонний абонемент на цю дупу", – кумедно прокоментувала Перрі.

Згодом вона додала: "Упс, я хотіла надіслати це тобі в приватні повідомлення", засоромившись від написаного перед цим.



Скріншот коментарів Кеті під дописом Блума

Чи жарт це, чи дійсно необережність співачки – знати лише самим закоханим. Але тим не менш, після чергового возз’єднання та офіційного оголошення про заручини Кеті і Орландо виглядають дуже милими.