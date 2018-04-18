13:15
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кеті Перрі розірвала штани в прямому ефірі: курйозне відео

2188 Читать новость на русском
Кеті Перрі
Кеті Перрі / Фото з відкритих джерел

Американська співачка Кеті Перрі опинилась в дуже пікантній ситуації, випадково порвавши штани у прямому ефірі шоу American Idol. Це вже не перший курйозний випадок в артистки.

Про це повідомляють на The Sun.

Під час обговорення виступу однієї з учасниць конкурсу, Кеті Перрі голосно засміялась. Потім співачка встала і повернулася до аудиторії розірваним місцем. Хоч один із запрошених на шоу – Ліонель Річі, спробував прикрити розірване місце руками, але режисери шоу швидко зреагували та розмістили на пікантному місці Перрі логотип American Idol.

Читайте також: Кеті Перрі шокувала прихильників кумедною витівкою: відео

Сама ж артистка не надто засоромилась, а навпаки – перевела це на жарт.

До слова, поп-співачка Кеті Перрі є однією з членів журі проекту American Idol (аналог українського "Х-Фактора").

Нагадаємо, що Кеті Перрі на шоу American Idol нещодавно поцілувала у щоку 19-літнього учасника Бенджаміна Глейза, коли той зізнався, що ніколи не цілувався з дівчатами. Згодом співачку звинуватили в сексуальних домаганнях, а сам хлопець прокоментував, що незважаючи на перші секунди захвату він був розчарований, оскільки він з дуже релігійної сім'ї і уявляв свій перший поцілунок дещо по-іншому.

Теги: LifeStyle Музика Курйозні новини Кеті Перрі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Росії потрібна війна, – МЗС
сьогодні, 12:28 Росії потрібна війна, – МЗС
3243
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук