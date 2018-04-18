Кеті Перрі розірвала штани в прямому ефірі: курйозне відео

Американська співачка Кеті Перрі опинилась в дуже пікантній ситуації, випадково порвавши штани у прямому ефірі шоу American Idol. Це вже не перший курйозний випадок в артистки.

Про це повідомляють на The Sun.

Під час обговорення виступу однієї з учасниць конкурсу, Кеті Перрі голосно засміялась. Потім співачка встала і повернулася до аудиторії розірваним місцем. Хоч один із запрошених на шоу – Ліонель Річі, спробував прикрити розірване місце руками, але режисери шоу швидко зреагували та розмістили на пікантному місці Перрі логотип American Idol.

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Сама ж артистка не надто засоромилась, а навпаки – перевела це на жарт.

До слова, поп-співачка Кеті Перрі є однією з членів журі проекту American Idol (аналог українського "Х-Фактора").

Нагадаємо, що Кеті Перрі на шоу American Idol нещодавно поцілувала у щоку 19-літнього учасника Бенджаміна Глейза, коли той зізнався, що ніколи не цілувався з дівчатами. Згодом співачку звинуватили в сексуальних домаганнях, а сам хлопець прокоментував, що незважаючи на перші секунди захвату він був розчарований, оскільки він з дуже релігійної сім'ї і уявляв свій перший поцілунок дещо по-іншому.