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Кеті Перрі розкритикувала весільну сукню Меган Маркл

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Кеті Перрі розкритикувала весільну сукню Меган Маркл
Кеті Перрі розкритикувала весільну сукню Меган Маркл / Фото з відкритих джерел

Американська поп-співачка Кеті Перрі залишилась не в захваті від весільного наряду Меган Маркл 19 травня. Вона б порадила екс-актрисі Меган зробити ще одну примірку перед весіллям.

Про це співачка Кеті зізналась в інтерв'ю виданню Entertainment Tonight

На її думку, плаття "не лягало" на наречену принца Гаррі ідеально, через що вона би порадила їй зробити ще одну примірку, якщо би це було можливо.

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"Я б зробила ще одну примірку. Не буду брехати, ще одну. Але я все одно її люблю!", – щиро відповіла Перрі.

Зірка також додала, що весільний наряд Кейт Міддлтон 2011 року сподобався їй більше, ніж у Меган цього року.


Весілля принца Гаррі і Меган Маркл 19 травня 2018 року

Артистка Кеті підкреслила, що незважаючи на всі скандали перед підготуванням королівського весілля, вона неймовірно щаслива за молодят: "Я така щаслива за них і хоч я не так добре її знаю, але це дивовижно, як вона чудово проводить гуманітарну політику і так добре з цим справляється. Ви знаєте, що вона горда феміністка, я обожнюю ж все це. Я підтримую її як жінку і люблю її, та бажаю їм двом всього найкращого".

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Варто нагадати, що Меган Маркл обрала весільну сукню від Givenchy Haute Couture, яку вирішила не урізноманітнювати ніяким мереживом чи прикрасами, натомість попросила вишивальниць бренду прикрасити її весільну фату символами 53 країн Співдружності. Кейт Міддлтон у свою чергу 7 років тому для церемонії одруження обрала наряд від британського бренду Alexander McQueen.

Сукню Маркл оцінюють у рекордні 550 тисяч доларів, тобто вдвічі дорожчою, ніж сукня Кейт Міддлтон, яка коштувала близько 270 тисяч доларів.

Теги: LifeStyle Музика Кеті Перрі Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Королівське весілля Меган Маркл Мода
Джерело: 24 Канал
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