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Кеті Перрі розповіла прихильникам, як вона називає Орланда Блума: миле відео

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Орландо Блум та Кеті Перрі
Орландо Блум та Кеті Перрі / evoke.ie

Популярна американська співачка Кеті Перрі після возз'єднання із зіркою "Піратів Карибського моря" Орландо Блумом робить все для того, щоб їхні стосунки мали продовження. Так, під час свого концерту зірка присвятила нову пісню зірковому бойфренду.

Про це повідомляє журнал People.

Як відомо, кохання Орланда Блума та Кеті Перрі нагадує багатосерійний фільм: закохані то розходились, то знов поводили час разом. Так, пара розірвала стосунки у лютому 2017 року, а вже у серпні відвідала концерт Еда Ширана. Нещодавно західні ЗМІ довідались від інсайдейрів, що пара знов разом. Співачка тепер більше дбає про Орланда Блума та намагається не втратити його.

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Кеті Перрі зробила романтичний сюрприз для коханого та під час концерту присвятила йому пісню. При цьому зірка навіть відкрила інформацію, як вона пестливо називає Орланда Блума.

Я відчуваю себе коханою. Воно таке сильне, як ніколи. І моя пісня якраз про це неймовірне почуття – любов. Це про тебе і для тебе, мій "Бубба Ду",
– мило сказала Кеті Перрі.

Згідно з тлумаченням словника, "Бубба Ду" – це пестливі слова, які використовують щодо дітей або чоловіка. Ймовірно, саме так Кеті Перрі називає свого коханого, коли вони перебувають наодинці.

Дивіться відео зворушливого виступу Кеті Перрі:

Прихильники, які були на концерті, стверджують, що Орландо Блум був на виступі співачки. Сам актор не приховує, що наразі перебуває в Японії, де наразі триває турне Кеті Перрі.

Теги: LifeStyle Кіно Музика Кеті Перрі
Джерело: 24 Канал
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