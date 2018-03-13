Кеті Перрі вдалася до провокації з поцілунком під час шоу American Idol: кумедне відео

Співачка Кеті Перрі була серед членів журі американського шоу талантів American Idol, коли туди вийшов 19-літній Бенджамін Глейз. Хлопець зізнався, що ніколи не цілувався з дівчатами, і Кеті Перрі вирішила "виправити ситуацію".

Все розпочалося з того, що у хлопця поцікавилися ким він працює. На що Бенджамін відповів, що він касир. І йому подобається його робота, адже він там має можливість спілкуватися з милими дівчатами. Відтак в учасника шоу спитали, чи доводилося йому цілувати дівчат, і чи йому сподобалося. На що Бенджамін відповів, що не доводилося цілувати дівчат.

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Після цих слів Кеті Перрі вирішила "виправити ситуацію". Однак перший раз вона підставила щоку, і зробилв вигляд, що не задоволена першим поцілунком. Коли ж хлопець нахилився, щоб поцілувати її у щоку другий раз, співачка різко притулилася губами до його губ. Від несподіванки 19-річний хлопець впав.

Варто зазначити, що Бенджамін Глейз не вразив журі своєю піснею, тож у наступний раунд не пройшов.