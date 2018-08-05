Кетрін Зета-Джонс показала фото першого побачення з Майклом Дугласом
Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс з 2000 року щаслива у шлюбі з 73-річним Майклом Дугласом. Знаменитості пережили нелегкі часи та зберегли свій шлюб. У мережі акторка поділилась архівним знімком з чоловіком.
За 18 років подружнього життя акторка Кетрін Зета-Джонс, мабуть, втомилась слухати питання, чому вона обрала саме Майкла Дугласа. Все тому, що пара має різницю у віці 25 років. Цей факт дуже привертав увагу громадськості і ЗМІ до стосунків акторів.
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І хоч багато хейтерів припускали, що шлюб Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа триватиме недовго, закохані спростували всі коментарі. Розкішна Кетрін згадала першу зустріч з чоловіком та показала спільне архівне фото.
Вперше зустріла мого чоловіка на кінофестивалі в Довілі. Не пам'ятаю, про що він говорив, про відпустку,
– написала вона.
Варто зазначити, що Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас і досі виглядають щасливо один з одним. Разом із двома дітьми – 17-річним Діланом та 15-річною Керіс – актори залюбки відвідують світські заходи та показують спільні фото з буденних поїздок.