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Кевін Спейсі влип у новий гучний скандал

13:55, сьогодні 1114 Читать новость на русском
Кевіна Спейсі звинуватили у расизмі
Кевіна Спейсі звинуватили у расизмі / Getty images

Відомому американському актору та режисеру Кевіну Спейсі, якого наприкінці 2017-го звинуватили у сексуальних домаганнях, тепер закидають расову нетерпимість.

Про расистські висловлювання на адресу темношкірих співробітників охоронної фірми на знімальному майданчику розповів керівник охоронної фірми VIP Protective Services Ерл Блю, пише британське видання The Daily Mail.

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Він зазначив, що саме його фірма забезпечувала безпеку на знімальному майданчику серіалу "Картковий будинок", у якому Кевін Спейсі грав одну з головних ролей.

За словами Ерла Блю, Спейсі відмовлявся тиснути руки темношкірим співробітникам охоронної фірми, називав їх "нігерами" і вимагав вигнати зі знімального майданчика.

Подібні інциденти мали місце ще під час зйомок першого сезону серіалу у 2012 році. Блю каже, що зважився про них розповісти лише зараз після того, як раніше Спейсі звинуватили у сексуальних домаганнях.

Коли менеджер захотів представити акторові мене і мого напарника, Спейсі, вийшовши зі свого знімального фургона, оглянув нас зверху вниз, пройшов мимо, потиснув руку білому офіцерові поліції і пішов... Кожен раз, коли він бачив на майданчику чорношкірого охоронця, він з ним навіть не розмовляв,
– цитує Daily Mail Ерла Блю.

Нагадаємо, у восени 2017-го оскароносний голлівудський актор Кевін Спейсі, який найбільш відомий за роллю Френка Андервуда у популярному серіалі "Картковий будинок", опинився в центрі секс-скандалу.

Одразу кілька чоловіків звинуватили його в сексуальних домаганнях. Спейсі поспішно визнав свою гомосексуальність.

Компанія Netflix, яка знімає "Картковий будиночок", вирішила оголосити про припинення співпраці з актором, та зупинити зйомки серіалу до отримання результатів розслідування.

Окрім цього, всі сцени за участю Спейсі були вирізані і перезняті в новому фільмі Рідлі Скотта "Всі гроші світу".

Теги: Голлівуд LifeStyle Скандал Кевін Спейсі Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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