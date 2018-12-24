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      Кевін Спейсі вперше після звинувачень у домаганнях звернувся до глядачів

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      У 2017 році Кевіна Спейсі звинуватили в сексуальних домаганнях
      У 2017 році Кевіна Спейсі звинуватили в сексуальних домаганнях / відкрите джерело

      Американський актор Кевін Спейсі вперше з часу секс-скандалу 2017 року записав відеозвернення до глядачів.

      Посилання на ролик під назвою "Let Me Be Frank" ("Дозвольте мені побути Френком/щирим" – гра слів), актор опублікував на своїх сторінках у соцмережах, які він не оновлював понад рік.

      У відео Спейсі постав у образі Френка Андервуда з серіалу "Картковий будинок". Він звертається до глядачів з розповіддю про події в серіалі, проте це можна зрозуміти і як натяки на секс-скандал.

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      Актор, зокрема, зазначив, що він знає, чого хочуть глядачі: "Ви хочете, щоб я повернувся".  

      Також він припустив, що аудиторія очікує, що він у всьому зізнається.

      Звісно, хтось вірить у все це і очікує, що я зізнаюся у всьому. Вони просто помирають від очікування, коли ж я заявлю, що все сказане було правдою, і я отримав те, на що заслуговував. Однак чи не було б все так легко, якби все було так просто? Тільки ми з вами знаємо, що це ніколи не просто – ні в політиці, ні в житті. Але ж ви не віритимете в найгірше без доказів. Ви ж не вдаватиметеся до звинувачень без фактів, чи не так? Ні, ви розумніші,
      – сказав Спейсі.

      Крім того, Кевін Спейсі натякнув, що скоро усі "дізнаються правду".

      "Я можу обіцяти вам: якщо я не поплатився за речі, які, як ми знаємо, я скоїв, я точно не збираюся платити за те, чого я не робив. Звичайно, вони скажуть, що я не маю поваги і граю не за правилами. Як наче досі я грав хоч за чиїмись правилами. Цього ніколи не було і вам це подобалося. У будь-якому разі, попри нісенітниці, заголовки, навіть попри мою власну смерть, я почуваюся на диво добре і моя впевненість зростає з кожним днем, що зовсім скоро, ви дізнаєтеся усю правду", – додав Спейсі від імені Френка Андервуда, свого персонажа.

      Нагадаємо, що в кінці 2017 року декілька чоловіків і жінок звинуватили Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Актор визнав провину, вибачився, здійснив камінг-аут і пішов лікуватися від сексуальної залежності. Поліція Лос-Анджелеса передала всі матеріали в прокуратуру щодо звинувачень Кевіна Спейсі в домаганнях. Нещодавно представники правоохоронних органів зняли зі Спейсі будь-які звинувачення, оскільки термін давності ймовірних злочинів давно минув.

       

      Теги: Кевін Спейсі LifeStyle Секс-скандал Кіно
      Джерело: 24 Канал
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