13:59
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка
Вєсті Кремля
21:26, 22 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, 22 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Кевіна Спейсі звинуватили у ще одному зґвалтуванні

125 Читать новость на русском
Кевіна Спейсі звинуватили у зґвалтування
Кевіна Спейсі звинуватили у зґвалтування / Hollywood Reporter

Прокуратура Лос-Анджелеса розглядає нову заяву про зґвалтування, яку подали проти голлівудського актора Кевіна Спейсі. Це вже друга справа проти зірки, яку ведуть правоохоронці.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter. Наразі інші деталі справи не розголошуються.

Читайте також: Новий фільм зі скандальним Спейсі відзначився нечуваним рекордом у перший день прокату

Також проти Спейсі проводяться розслідування у Великобританії, де проти актора висунуто шість звинувачень.

Як відомо, восени 2017 року Кевіна Спейсі звинуватили в домаганнях щонайменше 15 людей, зокрема, зять короля Норвегії, дев'ять колег з серіалу "Картковий будиночок", і актор з серіалу "Стартрек" Ентоні Репп, якому на момент домагань Спейсі було 14 років.

 

Теги: LifeStyle Кевін Спейсі Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Эффект бумеранга: что может помешать Путину "выжить"
сьогодні, 13:02 Эффект бумеранга: что может помешать Путину "выжить"
Павло Казарін
Про що не мовчить Юрій Луценко
сьогодні, 12:02 Про що не мовчить Юрій Луценко
Петро Охотін
Порошенко-Медведчук-Путін: як кремлівський кум проривається до влади
сьогодні, 11:00 Порошенко-Медведчук-Путін: як кремлівський кум проривається до влади
Сергій Лещенко
В Карпати на день: як, куди, навіщо
сьогодні, 10:01 В Карпати на день: як, куди, навіщо
Наталя Сколоздра
Результати ЗНО цьогоріч вражають: перед нами чергові свідчення катастрофи української освіти
сьогодні, 08:41 Результати ЗНО цьогоріч вражають: перед нами чергові свідчення катастрофи української освіти
Блог Соцмережі
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук