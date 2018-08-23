Кевіна Спейсі звинуватили у ще одному зґвалтуванні

Прокуратура Лос-Анджелеса розглядає нову заяву про зґвалтування, яку подали проти голлівудського актора Кевіна Спейсі. Це вже друга справа проти зірки, яку ведуть правоохоронці.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter. Наразі інші деталі справи не розголошуються.

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Також проти Спейсі проводяться розслідування у Великобританії, де проти актора висунуто шість звинувачень.

Як відомо, восени 2017 року Кевіна Спейсі звинуватили в домаганнях щонайменше 15 людей, зокрема, зять короля Норвегії, дев'ять колег з серіалу "Картковий будиночок", і актор з серіалу "Стартрек" Ентоні Репп, якому на момент домагань Спейсі було 14 років.