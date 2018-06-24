Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше.
Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Днями курляйтер Захарченко підписав "наказ" про збільшення пенсійних виплат у своїй квазіреспубліці на цілих 10 відсотків...
Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави
Петро Порошенко слідом за Юлією Тимошенко теж включився в президентську кампанію...
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
У Росії триває футбольний мундіаль, котрий правильніше було б іменувати путініалем і ставлення до якого в Україні з огляду на анексований Крим та війну на Донбасі відверто негативне...
Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги
Кращі річкові та озерні пляжі Києва і відкриті басейни столиці, де можна купатись цього року та весело провести час! Ми оцінили чистоту, вивчили інфраструктуру навколо і, звичайно ж, ціни. У нашому списку кожен знайде щось для себе!
Погрози вбити, порнозірка на трибуні і селфі з Кріштіану Роналду – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії продовжує дивувати, смішити і навіть лякати. До вашої уваги – чергова порція цікавих історій...
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