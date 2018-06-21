Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави

Петро Порошенко слідом за Юлією Тимошенко теж включився в президентську кампанію.

З чим піде Порошенко на вибори, і які методи використовуватиме у своїй кампанії, розбиралися журналісти 24 каналу.

Завдання №1 – вийти в другий тур

За рік до виборів президента України потенційні основні кандидати – Юлія Тимошенко і Петро Порошенко – вже розпочали перегони. Лідерка "Батьківщини" прямо заявила, що балотуватиметься на пост глави держави і має велику надію виграти вибори.

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Петро Порошенко офіційних заяв не робив, але кампанію теж розпочав. Спостерігачі вважають, що починати зараз активну кампанію – фальстарт. Та президент, рейтинги якого наразі нижчі (близько 8%), ніж у Тимошенко (близько 13%), не хоче пасти задніх. До того ж, в Порошенка несподівано з’явилися додаткові конкуренти – Анатолій Гриценко, Святослав Вакарчук, балотування якого, за інформацією видання, дуже бояться в адміністрації президента, і Юрій Бойко.



Блискавичної перемоги Порошенка не буде

Тому роботи в політтехнологів Порошенка чимало. Судячи з останніх кадрових кроків президента, його кампанія складатиметься з двох частин: публічного піару його досягнень за роки президентства і прихованої – нейтралізації конкурентів і домовленості з політичними елітами. Або ж залякувань тих, хто не захоче добровільно підтримати Порошенка.

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Але однозначно, що боротьба буде для Порошенка складна. В першу чергу, тому, що між лідерами перегонів дуже невелика різниця. Боротися доведеться не за беззаперечну перемогу в першому турі, як це було в 2014 році, а щоб вийти у другий. За словами глави КВУ Олексія Кошеля, за таких умов вирватися вперед може будь-хто. Тому боротьба буде запеклою і жорсткою. В хід підуть усі чорні політтехнології.

Публічні меседжі Порошенка

Безвізовий режим з ЄС



Порошенко почав свою кампанію з "безвізу"

Публічну кампанію Порошенко вже розпочав. В містах України з’явилися білборди про "безвіз" із зображенням президента. Водночас, за словами директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, ці білборди скучні і розмиті, погано читаються. Немає конкретного меседжа. На його думку, потрібно було на білому тлі червоним написати: "Безвіз", і все. Всі б знали, хто це зробив.

Антикорупційний суд

Безумовно, в актив Порошенка піде низка кроків щодо боротьби з корупцією. Це і реформа судової системи, введення е-декларування, створення антикорупційних органів: НАБУ і Національного агентства із запобігання корупції. Щоправда, до всіх є претензії, особливо до НАЗК, тому що перевіряють вони е-декларації чиновників і політиків повільно і вибірково. Навколо НАБУ і НАЗК був уже не один скандал.



Закон про Антикорупційний суд прийняли, але знову спробували надурити Захід і МВФ

Звичайно, собі в плюс Порошенко поставить і Антикорупційний суд, закон про який зі скрипом, під великим тиском західних партнерів і МВФ нещодавно ухвалили. І, як з’ясувалося, президент і його фракція БПП тихо прописали там норму про те, що по вже відкритих справах щодо корупціонерів-високопосадовців суд, якщо до нього дійде, відбуватиметься не в новому Антикорупційному, а в старих судах. Тепер МВФ і Захід вимагають змінити цю норму.

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Реформа ЗСУ

Переформатування армії, наближення її до стандартів НАТО, – ще один пункт у заслугах Порошенка. Українська армія стала сильнішою, але корупції там вистачає.

Українська єдина помісна церква



Створення Єдиної помісної церкви поки від питанням

Єдиної помісної церкви ще немає. Але Верховна Рада за ініціативи президента звернулася з таким проханням до Вселенського патріарха. Це серйозний крок у боротьбі з російським агресором і його православною зброєю проти України – московським патріархатом. Кремль намагається різними способами цього не допустити. Тому поки питання, чи буде в Україні єдина помісна церква, а якщо і буде, то коли.

Обмеження депутатської недоторканності



Порошенко хоче в свій актив зарахувати і зняття недоторканності

"Ніхто не зміг, а мені вдалося" – приблизно так звертатиметься Порошенко до виборців. Конституційний суд України уже визнав конституційним президентський законопроект про скасування недоторканності народних депутатів з відстрочкою до 2020 року. Справа за голосуванням у парламенті. З великою ймовірністю нардепи, хоча й дуже цього не хочуть, підтримають закон. У Порошенка є важелі тиску на надто норовливих, приміром, пригрозити відкриттям кримінальних справ і зняття тої ж депутатської недоторканності. Вірний і чесний генпрокурор Юрій Луценко завжди готовий внести подання.

Що буде за лаштунками кампанії Порошенка

В першу чергу, в повну бойову готовність приведуть всю вертикаль виконавчої влади. Так званий адмінресурс. Іншими словами, голови райдержадміністрацій і облдержадміністрацій мають забезпечити явку бюджетників на вибори, які мають підтримати Порошенка.

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Деморалізація НАБУ

Публічні заяви про досягнення в боротьбі з корупцією – одне. Але НАБУ приносить Порошенку чимало головного болю своїми розслідуваннями проти провладних чиновників і депутатів. Глава ДФС Насіров, нардепи-фігуранти скандальної "бурштинової справи" Борис Розенблат і Максим Поляков, вочевидь, дуже не задоволені активністю НАБУ.



Роботу Ситника і Холодницького Порошенко хоче ускладнити

За словами експертів, щоб змусити НАБУ притримати коней, Порошенко призначив одним з аудиторів Бюро близького до себе екс-главу Донецької області Павла Жебрівського. Хоча,як зазначає директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко, це помилка президента. Однак Жебрівський попсує нерви НАБУ.

Прихід Жебрівського пов'язаний із тим, щоб деморалізувати і нейтралізувати НАБУ. Жебрівський нічого не ховатиме, що стосується роботи НАБУ. Навпаки, він насолоджуватиметься, коли Борис зустрічатиме Жебрівського і намагатиметься потиснути йому руку. Якщо завтра НАБУ відкриє справу проти наближеного до Порошенка нардепа Ігоря Кононенка, то Жебрівський день і ніч проводитиме там, аби своїми аудиторськими діями відвернути увагу від цінного суб'єкта,

– переконаний Віктор Небоженко.

Домовитися зі старими політичними елітами

Порошенко намагається максимально заручитися підтримкою старої політичної еліти. Одночасно з Жебрівським, який, до речі, має вплив на Житомирщині і може посприяти перемозі Порошенка, президент зробив ще одне скандальне призначання. Глава держави призначив послом України у Вірменії скандального генерал-лейтенанта Петра Литвина (брата Володимира Литвина – "24"). На думку Миколи Давидюка, Порошенко залишається найбільш олігархічним кандидатом і хоче законсервувати ту політичну систему, яка сьогодні є.



Порошенко хоче домовитися про підтримку з Литвином?

"Призначення брата екс-спікера послом – спроба дружити з кланом Литвинів, щоб вони допомогли Порошенку вирішити питання підтримки на виборах, зокрема на Житомирщині (там Володимир Литвин виграв вибори – "24"). До того ж, клан Литвинів – це частково клан проросійських Деркачів (екс-голови СБУ і його сина – Андрія, який переміг на Сумщині. Син Володимира Литвина одружений з донькою Андрія Деркача – "24"), – зауважує Давидюк.

Нейтралізація опонентів

Головним конкурентом для Порошенка є Юлія Тимошенко. Як її усунути – складне питання. Хоча, зазначає Давидюк, повна нейтралізація Тимошенко Порошенку не вигідна. Тільки поруч з нею він не виглядає таким архаїчним, оскільки решта кандидатів – у політиці менше двадцяти років.

Якщо Порошенко повністю знищує Тимошенко, то він залишиться єдиним динозавром. Йому вигідна слабка Тимошенко, а не її зникнення з політичної карти. Тому що на тлі Вакарчука, мера Львова Андрія Садового, навіть Ляшка Порошенко видається архаїчним,

– вважає експерт.



Перемогти Тимошенко і Вакарчука буде непросто

За словами Давидюка, команда Порошенка намагатиметься реагувати на те, що Тимошенко робитиме позитивного. По-друге, нагадуватимуть, приміром, хто насправді взяв найбільше кредитів у МВФ.

Юлія Тимошенко і Азаров – прем’єри-чемпіони за кредитами МВФ – взяли по 20 мільярдів доларів. Це використовуватимуть проти Тимошенко. Юлія Тимошенко брала і роздавала кредити бездумно направо і наліво. На власний піар також. "Юліна тисяча" не з повітря взялася. Ці гроші вона роздала перед виборами президента, щоб мати високий рейтинг. А зараз ми всі маємо це віддавати. Політичне минуле Тимошенко не безхмарне, і там є що шукати,

– наголосив Микола Давидюк.

Що стосується Анатолія Гриценка, то в боротьбу проти нього включиться і Тимошенко. Особливо, якщо вирішить, що в другому турі їй більш зручний Порошенко. Ще активніше лідерка "Батьківщини" боротиметься зі Святославом Вакарчуком. Команда Порошенка, можливо, робитиме все, щоб відомий співак не балотувався на виборах.

З "Опоблоком" і його лідером Юрієм Бойком у Порошенка давно "налагоджений" зв'язок. Проти екс-регіоналів відкрита низка кримінальних справ. 25 травня гепрокурор Луценко вніс на розгляд Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опоблоку" Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула. За словами Віктора Небоженка, це все частина кампанії. Адже Вілкул і Колєсніков – це конкретні виборчі округи, де вони мають колосальний вплив.

В "Опоблоці" не в захваті від жаху другого терміну Порошенка. І всі подання ГПУ щодо зняття недоторканності – спосіб їх тренувати. Аби потім вони були м'якші і сприйнятливі до шаленої ідеї Порошенка стати знову президентом. І їм доведеться це робити, щоб ці подання зникли,

– вважає Віктор Небоженко.