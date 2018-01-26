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Кейсі Аффлек відмовився вручати премію Оскар у 2018 році: названо причину

18:37, сьогодні 283 Читать новость на русском
Кейсі Аффлек з нагородою на премії
Кейсі Аффлек з нагородою на премії "Оскар-2017" / www.gettyimages.in

Американський актор і кінорежисер Кейсі Аффлек, який отримав премію "Оскар" в 2017 році в номінації "Найкращий актор" за роль у фільмі "Манчестер біля моря", незважаючи на традицію відмовився вручати цьогорічну нагороду найкращі актрисі на церемонії. А все через секс-скандал.

Про це повідомляють на Deadline Hollywood.

Як пишуть у виданні, актор відмовився від участі в церемонії вручення "Оскар-2018" після секс-скандалу, в який він також потрапив. Нещодавно дві жінки звинуватили актора в сексуальних домаганнях на зйомках фільму "Я ще тут" 2010 року.

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Тому Кейсі вирішив не вручати золоту статуетку найкращій актрисі 2018 року, оскільки в ході майбутньої церемонії можуть виникнути проблеми. Актор побоявся конфлікту в світлі ініціативи "Time's Up" і руху #MeToo.


Кейсі Аффлек

Нагадаємо, що серед актрис-номінанток, які можуть отримати премію "Оскар" 4 березня, є такі голлівудські зірки: Френсіс Макдорманд ("Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі"), Меріл Стріп ("Секретне досьє"), Сірша Ронан ("Леді Берд"), Марго Роббі ("Тоня проти всіх") і Саллі Хокінс ("Форма води").

На церемонії вручення премії "Оскар" існує традиція, за якою володар премії попереднього року в категорії "Найкращий актор першого плану" вручає золоту статуетку найкращій актрисі першого плану, а торішня переможниця в номінації "Найраща актриса першого плану" вручає приз найкращому акторові.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Оскар Оскар-2018 Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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