Кейт Аптон підкреслила округлий живіт блискучою сукнею: фото

Супермодель Кейт Аптон вкотре вразила прихильників своїм ефектним виходом після оголошення вагітності.

Напередодні Кейп Аптон поширила радісну новину – вона вагітна первістком. У суботу, 21 липня, 26-річна Кейт продемонструвала округлий живіт на вечірці The Maxim Hot 100.

Читайте також: Єва Лонгорія зізналася у труднощах материнства і показала зворушливе фото з малюком

Кейт Аптон виразно підкреслила свою фігуру. Для виходу модель одягнула відверту сукню з блискітками і босоніжки на високих підборах.

Кейт прийшла на вечірку зі своїм чоловіком – бейсболістом Джастіном Верландером.

Зауважимо, чоловічий журнал Maxim традиційно опублікував рейтинг найсексуальніших жінок планети. У 2018 році Топ-100 очолила 26-річна актриса і модель Кейт Аптон.

Дівчина знялася для обкладинки спеціального номера журналу, з яким позувала для фотографів на події.



Кейт Аптон / Усі фото – Getty