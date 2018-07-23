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Кейт Аптон підкреслила округлий живіт блискучою сукнею: фото

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Кейт Аптон
Кейт Аптон / GettyImages

Супермодель Кейт Аптон вкотре вразила прихильників своїм ефектним виходом після оголошення вагітності.

Напередодні Кейп Аптон поширила радісну новину – вона вагітна первістком. У суботу, 21 липня, 26-річна Кейт продемонструвала округлий живіт на вечірці The Maxim Hot 100.

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Кейт Аптон виразно підкреслила свою фігуру. Для виходу модель одягнула відверту сукню з блискітками і босоніжки на високих підборах.

кейт аптон

Кейт прийшла на вечірку зі своїм чоловіком – бейсболістом Джастіном Верландером.

кейт аптон

Зауважимо, чоловічий журнал Maxim традиційно опублікував рейтинг найсексуальніших жінок планети. У 2018 році Топ-100 очолила 26-річна актриса і модель Кейт Аптон.

Дівчина знялася для обкладинки спеціального номера журналу, з яким позувала для фотографів на події. 

кейт аптон

кейт аптон
Кейт Аптон / Усі фото – Getty

Теги: LifeStyle Мода Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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