Кейт Аптон знялась у звабливій фотосесії для Sports Illustrated (18+)
Американська супермодель Кейт Аптон знялася у відвертій фотосесії для видання Sports Illustrated Swimsuit.
Фото розмістили на сайті видання.
25-річна модель позувала у різноманітних купальниках на сонячному пляжі.
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Зазначимо, у 2014 році журнал FHM розташував Аптон на 18-у місці в списку найсексуальніших жінок світу, а журнал People назвав її "Найсексуальнішою жінкою року".
А ось так виглядало закулісся зйомок:
Джерело: 24 Канал
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