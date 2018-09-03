Кейт Бекінсейл підкорила усіх розкішним виходом у червоній сукні: фото

Британська акторка Кейт Бекінсейл приголомшила усіх звабливим образом на червоній доріжці фестивалю американського кіно у французькому Довілі.

Британська актриса з'явилася на прем'єру фільму "Любов і дружба" (Love & Friendship) у довгій червоній сукні, розшитій мерехтливим камінням.

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Це пляття представлено у весняній колекції 2018 року від Zuhair Murad. Зауважимо, що сукня чудово підкреслила декольте зірки та вузьку талію.



Кейт Бекінсейл / Getty

Натомість Кейт вирішила не доповнювати образ багатьма прикрасами. Акторка лише обрала лаконічні сережки середньої довжини і бездоганний макіяж, який зроблений у натуральних відтінках. Крім того, Бекінсейл також надала перевагу простій елегантній зачісці.



​Кейт Бекінсейл / Getty

Також Кейт Бекінсейл отримала премію Deauville Talent Award.



​Кейт Бекінсейл / Getty