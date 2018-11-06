Кейт Бекінсейл закрутила роман з популярним коміком Джеком Уайтхоллом

45-річна британська акторка Кейт Бекінсейл закрутила новий роман. Її обранцев став 30-річний британський комік Джек Уайтхолл. Папараці заскочили пару на поцілунках та обіймах в одному з караоке-барів Лос-Анджелеса.

Кейт і Джек розважалися у компанії друзів, а потім покинули заклад і вирушили у готель. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Для побачення Бекінсейл одягнула короткі джинсові шорти, чорні колготи з візерунком, білу сорочку і чорний жакет. Свій образ акторка доповнила розпущеним волоссям і ботфортами на високих підборах.



Кейт Бекінсейл і Джек Уайтхолл / BACKGRID / Daily Mail

Наразі зірки офіційно не підтвердили свої стосунки, однак користувачі у мережі почали жартувати з одного із останніх фото Кейт, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Причиною стали фіранки на знімку. За словами Інтернет-юзерів вони виглядають так, нібито хтось ховається за ними і почали робити припущення стосовно її нового коханого.

Нагадаємо, що в листопаді 2015 року Кейт Бекінсейл розлучилася з режисером картини "Інший світ" Леном Уайзманом. У актриси є дочка Лілі Мо Шин від актора Майкла Шина. Перед побаченням з коміком ЗМІ писали про стосунки Кейт і 23-річного актора Метта Райфа.